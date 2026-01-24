Certificatul de performanță energetică este un document oficial care evaluează cât de eficient din punct de vedere energetic este un imobil, fie că este vorba despre un apartament sau o casă. Acesta indică consumul de energie necesar pentru funcționarea normală a locuinței – încălzire, apă caldă, ventilație, climatizare și iluminat – și include informații despre emisiile de dioxid de carbon și proporția de energie provenită din surse regenerabile, dacă există.

Pe lângă datele tehnice, certificatul oferă recomandări practice pentru reducerea consumului și a costurilor, contribuind la optimizarea performanței energetice a locuinței. În plus, acesta este obligatoriu în anumite situații legale, cum ar fi vânzarea, închirierea sau recepția clădirilor noi, și trebuie pus la dispoziția cumpărătorilor sau chiriașilor.

Certificatul energetic poate fi emis doar de un auditor energetic autorizat, conform legislației în vigoare. Acești specialiști analizează construcția, instalațiile și caracteristicile tehnice ale locuinței, realizând calculele necesare pentru stabilirea nivelului de performanță energetică.

Există registre oficiale cu auditori autorizați, iar un certificat emis de o persoană neautorizată nu are valoare legală. În prezent, documentele au un cod unic de înregistrare, ceea ce le conferă caracter oficial și posibilitatea de trasabilitate. De regulă, certificatul este valabil timp de 10 ani, dar dacă locuința suferă lucrări majore de renovare care îi modifică performanța energetică, acesta trebuie actualizat.

Contactarea unui auditor energetic – Proprietarul sau administratorul clădirii solicită o ofertă și furnizează informații de bază despre imobil, precum tipul locuinței, scopul certificatului și localizarea acesteia.

Pregătirea documentelor – Auditorul va cere actul de proprietate, releveul sau schița locuinței și, în cazul caselor, proiectul tehnic sau cartea construcției. De asemenea, sunt necesare detalii despre ferestre, izolații și sistemele de încălzire sau apă caldă.

Vizita la fața locului – Auditorul inspectează efectiv locuința pentru a verifica starea reală a construcției, materialele folosite și instalațiile existente. Această etapă garantează că datele din certificat reflectă exact situația imobilului.

Emiterea certificatului – După colectarea informațiilor și realizarea calculelor, auditorul elaborează documentul final care include performanța energetică, recomandările de îmbunătățire și codul unic de înregistrare. Certificatul este predat proprietarului și poate fi folosit în relația cu agențiile imobiliare, cumpărătorii, chiriașii sau notarii.

Obținerea certificatului energetic este astfel o procedură clară, legală și indispensabilă pentru orice tranzacție imobiliară, oferind o imagine completă asupra eficienței și costurilor energetice ale locuinței.