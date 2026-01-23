O centrală termică bine întreținută nu este doar un confort, ci și o garanție a siguranței în locuință. Conform legislației în vigoare, verificarea tehnică periodică (VTP) a centralelor termice — fie că vorbim de centrale în condensare pe gaz sau de centrale alimentate cu GPL — trebuie efectuată o dată la doi ani.

Pe lângă obligațiile legale, este important să respectați instrucțiunile producătorului și recomandările instalatorului, ținând cont de eventualele reglementări locale sau municipale. Specialiștii Ariston sfătuiesc clienții să realizeze verificarea tehnică periodică înaintea începerii sezonului rece, pentru a evita problemele în momentele critice.

Reviziile regulate ale centralei nu sunt doar o formalitate. Ele contribuie la siguranța locuinței și la eficiența energetică a sistemului. Numai tehnicienii autorizați pot efectua aceste verificări și trebuie să elibereze rapoarte oficiale, incluzând analiza gazelor arse și raportul de intervenție. Tehnicianul poate efectua verificări suplimentare pentru a preveni defecțiuni majore care pot apărea dacă întreținerea nu este realizată corect.

Revizia centralei include mai multe etape esențiale:

Curățarea arzătorului pentru îndepărtarea reziduurilor, menținând performanța și evitând oprirea sistemului.

Inspectarea schimbătorului de căldură, unde depunerile de calcar pot reduce eficiența și crește consumul de combustibil, afectând debitul de apă.

Monitorizarea gazelor arse, pentru a detecta nivelul de monoxid de carbon și pentru a verifica eficiența energetică a centralei.

Testarea componentelor electrice și electronice, inclusiv electrozii, sigiliile și piesele minore, pentru a preveni defecțiuni neașteptate.

Neglijarea reviziei centralei poate avea consecințe serioase:

creșterea emisiilor poluante;

consum mai mare de energie;

risc de scurgeri de gaze sau incendii;

opriri bruște și defecțiuni ale sistemului;

scurtarea duratei de viață a centralei.

Menținerea centralelor termice în stare bună garantează confortul și siguranța familiei, economii la facturile de energie și evitarea unor cheltuieli majore în viitor. Specialiștii Ariston recomandă planificarea verificărilor doar cu tehnicieni de încredere și respectarea instrucțiunilor producătorului, astfel încât sistemul de încălzire să funcționeze optim și în siguranță pe tot parcursul iernii.

La PPC, prețul pentru verificarea tehnică a centralei termice pe gaz se situează între 250 și 500 de lei, în funcție de tipul și vechimea centralei, de puterea acesteia și de eventualele instalații adiționale.

Engie propune mai multe pachete adaptate nevoilor fiecărui client:

SIMPLIS – 307 lei: verificare tehnică a instalației de gaz realizată în termen de maximum 60 de zile de la semnarea contractului, valabilă pe perioada celor 2 ani contractuali.

SIMPLIS Revizie – 427 lei: revizie tehnică a instalației de gaz, efectuată în aceleași condiții.

SIMPLIS Plus – 624 lei: verificare tehnică a instalației de gaz și verificare periodică a microcentralei termice.

SIMPLIS Plus Revizie – 744 lei: revizie tehnică a instalației de gaz și verificare periodică a microcentralei termice.

Toate aceste servicii sunt programate pentru a fi efectuate rapid, în maximum 60 de zile de la data semnării contractului.

E.On propune două pachete cu plată lunară:

PRO – 38 lei/lună: include asistență tehnică 24/7, intervenții pentru urgențe la centrala termică și instalația electrică, verificarea sau revizia instalației de gaze naturale și verificarea tehnică periodică a centralei termice.

MAX – 91 lei/lună: pe lângă toate beneficiile pachetului PRO, adaugă un senzor cu electrovalvă pentru detectarea gazului metan și instalarea acestuia.

Premier Energy informează despre obligația efectuării reviziei tehnice la 10 ani și alte situații specifice, dar nu oferă un tarif fix. Prețurile pentru revizie variază în funcție de operatorul autorizat și complexitatea lucrării: de la aproximativ 140 lei pentru apartamente sau mai puțin pentru asociații, și de la 25 lei pentru instalația de gaze, conform unor concurenți. În acest caz, recomandarea este să solicitați o ofertă personalizată de la un tehnician autorizat.