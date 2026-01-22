Automobilismul românesc își recapătă locul firesc într-o competiție de prestigiu a Europei. România va participa, pentru prima dată cu o echipă națională oficială, la Rallye Monte-Carlo Historique, celebra întrecere de regularitate dedicată mașinilor istorice, programată între 22 și 25 ianuarie, scrie evz.ro.

Prezența românească are o încărcătură simbolică aparte: se împlinesc 90 de ani de la victoria legendară obținută de Petre Cristea în Raliul Monte Carlo din 1936, performanță unică în istoria sportului auto românesc. În semn de omagiu, echipa va concura sub numele „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 Years”.

Echipa României va fi formată din cinci echipaje, zece sportivi cu experiență atât în competiții moderne, cât și în raliuri istorice. Toate automobilele înscrise sunt fabricate înainte de 1986, respectând spiritul competiției. Debutul acestei echipe naționale vine ca o continuare firească a unei tradiții începute încă din 1904, când România făcea primii pași în automobilismul european.

În 1936, la doar 27 de ani, Petre Cristea reușea să uimească lumea curselor auto, câștigând Raliul Monte Carlo la volanul unui Ford V8 modificat în România, alături de Ionel Zamfirescu. Presa franceză îl numea atunci „regele derapajelor”, surprinsă că o mașină de serie, pregătită de doi români, a învins echipele susținute de marile uzine occidentale.

Acea victorie rămâne, și astăzi, un reper greu de egalat.

Printre cei care vor reprezenta România se află și Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru, pasionat de raliuri istorice și membru activ al comunității Retromobil. El va concura alături de copilotul Radu Dumitrescu, la bordul unei Lancia Fulvia 1.3 S din 1974.

Călin Popescu-Tăriceanu subliniază că Rallye Monte-Carlo Historique nu este o cursă de viteză clasică, ci una de regularitate, în care contează respectarea timpilor impuși, orientarea și rigoarea: este o întoarcere la esența competițiilor de altădată. Participanții sunt, în mare parte, așa-numiții gentlemen drivers, piloți amatori animați de pasiune, dar extrem de bine pregătiți.

„Am vrut să celebrăm 90 de ani de la această performanță excepțională, singura obținută până acum de un pilot român, și probabil un caz aparte care va rămâne în istorie, pentru că nu se întrevede în prezent alt pilot care să poată aspira la un astfel de titlu”, a continuat apoi Călin Popescu Tăriceanu.

Pregătirile sunt minuțioase, atât din punct de vedere tehnic, cât și logistic. Navigația joacă un rol central, iar echipajele folosesc echipamente moderne pentru a face față probelor de regularitate, desfășurate în condiții dificile de iarnă.

Pentru Călin Popescu-Tăriceanu, prezența la Monte Carlo reprezintă împlinirea unui vis vechi. El amintește că, înainte de 1990, piloții români nu aveau acces la astfel de competiții, iar participarea era de neimaginat. După schimbarea de regim, lucrurile au devenit posibile, iar dorințele de odinioară au putut fi transformate în realitate.

Obiectivul echipei românești este unul prudent și firesc pentru o primă participare: finalizarea raliului și acumularea de experiență. Într-o competiție în care entuziasmul excesiv poate duce rapid la abandon, modestia și disciplina rămân virtuți esențiale.

România va fi reprezentată de următoarele echipaje și automobile istorice: