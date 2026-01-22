Mandatul lui Bogdan Chirițoiu în fruntea Consiliului de Administrație al ACER este de doi ani și presupune, printre altele, participarea la ședințele periodice ale organismului de conducere. Acesta a fost numit membru al Consiliului de Administrație de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Guvernului României.

Potrivit declarațiilor sale, Bogdan Chirițoiu își propune să continue proiectele aflate deja în derulare în cadrul agenției și să urmărească obiective strategice legate de funcționarea pieței energetice europene.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administraţie de a-mi încredinţa această funcţie oferă cadrul pentru continuarea proiectelor şi obiectivelor urmărite în cadrul agenţiei. Priorităţile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER şi dezvoltarea unei pieţe energetice europene mai bine integrate, competitive şi eficiente”, a declarat Bogdan Chiriţoiu.

Președintele Consiliului Concurenței consideră că întărirea colaborării dintre ACER și autoritățile naționale de reglementare este esențială, mai ales în contextul provocărilor actuale din domeniul energiei, care afectează atât securitatea energetică, cât și competitivitatea economică a Uniunii Europene.

„Politica energetică va continua să reprezinte una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene, atât din perspectiva rezilienţei şi competitivităţii economice, cât şi a obiectivelor de decarbonizare. Provin dintr-o instituţie naţională, autoritatea română de concurenţă, care a beneficiat în mod semnificativ de cooperarea cu agenţiile din celelalte state membre, sub coordonarea Comisiei Europene şi, ca urmare, sunt convins că multe autorităţi naţionale de reglementare ar avea de câştigat în egală măsură din consolidarea colaborării în diverse domenii, inclusiv – dar fără a se limita la – investigaţiile REMIT”, a adăugat Bogdan Chiriţoiu.

ACER este agenția Uniunii Europene care contribuie la buna funcționare a piețelor europene de energie electrică, gaze naturale și hidrogen. Agenția oferă un cadru de cooperare pentru autoritățile naționale de reglementare, facilitând procesul decizional în dosarele cu impact transfrontalier.

REMIT, Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie, este actul normativ european care urmărește prevenirea manipulării pieței și a tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale.