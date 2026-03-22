Călin Popescu Tăriceanu a vorbit despre efectele conflictului din Orientul Mijlociu, arătând că acestea se resimt deja la nivel global și că nicio țară nu va rămâne neafectată. El a transmis că situația actuală are consecințe extinse și că evoluția crizei ridică semne de întrebare în privința soluțiilor.

Fostul premier a subliniat că ar fi necesară o intervenție politică orientată către o rezolvare diplomatică, însă a arătat că, în acest moment, condițiile pentru o astfel de soluție nu sunt îndeplinite. În opinia sa, criza ar putea continua și chiar să se accentueze în perioada următoare.

„Această criză are consecințe la nivel global. Subliniez: la nivel global. Nimeni nu scapă neafectat. Sigur că trebuie să ne punem întrebarea dacă se poate face ceva. Sigur că acțiunea politică îndreptată către găsirea unei soluții pe cale diplomatică, pe cale politică, este dorită și așteptată, bănuiesc, de toată lumea. Dar pentru a se ajunge la astfel de soluționare, trebuie îndeplinite foarte multe condiționalități, ceea ce în momentul de față nu pare să se întâmple, nu pare să se întrezărească. Deci criza probabil că se va accentua și va dura”, a transmis fostul premier la România TV.

Potrivit declarațiilor sale, primele efecte sunt deja resimțite în economie, în special prin creșterea accelerată a prețurilor la carburanți. Această tendință ar urma să se extindă și asupra combustibililor utilizați în aviație.

Călin Popescu Tăriceanu a explicat că există riscul ca stocurile de combustibil ale Europei să se epuizeze, ceea ce ar putea duce la măsuri restrictive. El a precizat că, în funcție de evoluția situației politico-militare, nu este exclus să apară restricții de circulație pentru mașini, avioane sau nave comerciale, toate acestea fiind dependente de combustibili.

„Pe moment, consecințele sunt la nivel economic. Cresc prețurile vertiginos la carburanți. Vor crește prețurile și la carburanții care sunt folosiți în aviație. S-ar putea ca stocurile pe care Europa le are în momentul de față să se epuizeze. Și atunci, asigur că vor urma niște restricții de circulație. Atenție, e posibil – subliniez – nu e obligatoriu, depinde cât de repede se va soluționa criza din punct de vedere politic-militar. Dar e posibil să ne trezim cu restricții de circulație pentru mașini, pentru avioane, pentru navele comerciale – tot ce funcționează astăzi cu combustibili”, mai arată acesta.

Fostul premier a mai arătat că efectele crizei se vor resimți și în sectorul energetic, având în vedere că numeroase centrale electrice funcționează pe păcură sau gaz. El a ridicat semne de întrebare în privința rezervelor de gaze ale României și a menționat acordul privind depozitarea gazelor în Ucraina.

În acest context, a transmis că ar fi necesar ca gazele să fie stocate în primul rând în România, în funcție de raportul dintre consum și producție.

„Această criză va avea consecințe în planul energetic, pentru că există foarte multe centrale electrice care funcționează fie pe păcură, fie pe gaz. Nu știu cât de bine stă România la capitolul rezerve. Am văzut zilele trecute că s-a semnat un acord cu Ucraina pentru depozitarea gazelor în Ucraina. Eu nu știu dacă în momentul de față chiar ne trebuie să depozităm gazele în Ucraina. Cred că, dacă am avea – ceea ce nu știu, nu știu care e situația, balanța între consum și producția de gaze – ar trebui, în primul rând, să fie stocate în România, în depozitele care există aici”, mai punctează fostul premier.

De asemenea, Tăriceanu a arătat că guvernul ar trebui să analizeze măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți. El a dat ca exemplu măsuri adoptate în alte state europene, arătând că în Spania au fost reduse taxe și accize pentru a plafona creșterea prețurilor, iar în Italia au fost luate decizii similare.