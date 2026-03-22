Noile reguli privind carburanții impuse de autoritățile slovene stabilesc limite clare pentru cantitățile ce pot fi cumpărate zilnic, într-un context tensionat la nivel regional. Decizia vine ca răspuns la creșterea cererii și la dificultățile logistice în aprovizionarea benzinăriilor.

Conform anunțului oficial, fiecare șofer va putea achiziționa cel mult 50 de litri de benzină sau motorină pe zi. În paralel, companiile vor avea dreptul să cumpere maximum 200 de litri zilnic, în încercarea de a asigura un echilibru între nevoile economice și cele ale populației.

Premierul a explicat că măsurile sunt deja în vigoare și nu vor exista perioade de tranziție.

„Decizia este aplicabilă imediat”, a declarat Robert Golob după conferința de presă susținută la Ljubljana.

În același timp, modul concret în care aceste restricții vor fi aplicate rămâne incert. Nu există încă detalii clare privind mecanismele de control sau sancțiunile pentru eventualele încălcări, aspect semnalat și de agenția dpa.

Un factor esențial care a determinat introducerea acestor restricții la carburanți îl reprezintă diferențele de preț față de statele vecine, care au atras un număr semnificativ de cumpărători din afara Sloveniei. Această situație a dus la o presiune suplimentară asupra rețelei de distribuție.

În Slovenia, prețurile la carburanți sunt reglementate de stat de mai mult timp, ceea ce le menține la un nivel relativ scăzut. De exemplu, un litru de benzină cu cifră octanică 95 costă aproximativ 1,466 euro, considerabil mai puțin decât în alte țări din regiune.

Totuși, această plafonare nu se aplică benzinăriilor de pe autostrăzi, unde prețurile ajung la aproximativ 1,70 euro pe litru. Chiar și așa, diferența rămâne suficient de atractivă pentru șoferii din Austria și Italia.

Fenomenul a fost descris ca „turism pentru carburanți”, în care cetățenii din țările vecine traversează granița pentru a alimenta la prețuri mai mici. Această tendință s-a intensificat după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Premierul a subliniat că tocmai acest aflux de cumpărători externi a stat la baza deciziei de limitare a vânzărilor.

„Această tendință este principalul motiv pentru introducerea restricțiilor”, a precizat Robert Golob.

Deși măsurile sunt restrictive, guvernul sloven insistă că nu există o criză reală de carburanți la nivel național, ci mai degrabă dificultăți în ritmul de distribuție către punctele de vânzare. Oficialii încearcă astfel să evite panică în rândul populației.

Premierul a explicat că rezervele strategice ale țării sunt suficiente pentru a acoperi necesarul intern, iar problema principală este legată de livrările către benzinării. Acestea nu reușesc să țină pasul cu cererea crescută din ultimele săptămâni.

În acest context, restricțiile sunt văzute ca o soluție temporară pentru stabilizarea pieței și pentru prevenirea golirii rapide a stocurilor disponibile la nivel local.

Autoritățile nu au anunțat pentru moment cât timp vor rămâne în vigoare aceste limitări, însă evoluția situației internaționale și a cererii interne va influența direct durata măsurilor.