Christian Năsulea atrage atenția că soluțiile analizate de autorități în contextul crizei carburanților ridică probleme serioase de aplicabilitate și eficiență. Economistul subliniază că mecanismele propuse nu sunt suficient de clare și nu oferă garanții că vor produce efectele dorite în economie.

„În primul rând, nu este foarte clar cum se presupune că ar funcționa această schemă de la Ministerul Agriculturii”, a declarat acesta.

În continuare, profesorul de economie mondială a explicat pentru Antena 3 că planurile aflate în discuție trebuie analizate atent din perspectiva limitelor legale și economice existente. El susține că există deja semne de întrebare cu privire la modul în care măsurile ar putea fi puse în practică fără a genera alte probleme, în special planul Ministerului Agriculturii.

„Doar că există niște limite în care trebuie să ne încadrăm cu aceste reduceri, iar planul pe care l-am văzut eu, cel puțin de la Ministerul Agriculturii, nu știu dacă este implementabil”, a explicat Năsulea.

Economistul a adus în discuție și situația dificilă a bugetului de stat, subliniind că România nu dispune de resursele necesare pentru intervenții consistente. În opinia sa, deciziile economice din trecut au contribuit la vulnerabilitatea actuală.

„Dincolo de faptul că noi nu avem bani, pentru că politicienii români din trecut au risipit averea țării și ne-au adus într-un deficit bugetar extrem, mai este și problema că am încălca niște reguli dacă am merge în direcția pe care pare să o sugereze Ministerul Agriculturii prin acest plan”, spune acesta.

În acest context, Christian Năsulea consideră că lipsa unor rezerve financiare face dificilă orice reacție eficientă în fața crizei.

„Deci avem, pe de o parte, niște probleme care mă fac să pun sub semnul întrebării tocmai posibilitatea de acțiune, în contextul în care nu mai avem resursele, nu am mai lăsat nimic deoparte ca să putem acționa în momentul în care a venit această criză” – Christian Năsulea, economist.

Christian Năsulea avertizează că multe dintre măsurile adoptate în alte state europene nu oferă rezultate reale, fiind mai degrabă inițiative menite să transmită un mesaj politic decât să rezolve problema de fond. El consideră că astfel de intervenții nu pot opri creșterea prețurilor și nici nu aduc beneficii durabile consumatorilor.

„Și, pe de altă parte, cred că, dacă ne uităm la lista de acțiuni pe care le-au introdus alte țări europene, o să vedem că sunt multe care sunt mai degrabă făcute ca să arate politicienii de acolo că fac ceva”, mai spune Năsulea.

În același timp, economistul critică ideea limitării frecvenței modificării prețurilor, considerând că o astfel de măsură nu rezolvă cauza principală a scumpirilor.

„Pentru că nu rezolvi nimic dacă interzici modificarea prețurilor decât o dată pe zi – tot se vor modifica prețurile”, crede el.

În opinia sa, intervențiile statului ar trebui să fie mult mai bine direcționate, astfel încât să ajungă la persoanele cu adevărat afectate de creșterea costurilor.

„Dacă despre asta este vorba, mai degrabă poate reușești să rezolvi niște probleme acolo unde oferi un ajutor punctual celor care sunt într-o situație mai dificilă”, adaugă Năsulea.

Printre soluțiile discutate, economistul menționează posibilitatea reducerii accizelor, dar subliniază că impactul unei astfel de măsuri ar fi limitat și dependent de acordul instituțiilor europene.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să cerem derogări de la Uniunea Europeană pe accize, în așa fel încât, eventual, să poată deveni și fezabile propunerile de la Ministerul Agriculturii”.

El explică însă că reducerea accizelor nu se va reflecta integral în prețurile finale plătite de consumatori.

„Ar trebui să fie reduse aceste accize, în așa fel încât să se tempereze creșterea prețurilor, chiar dacă ministrul de Finanțe are dreptate: o să reducem acciza și nu se va reduce prețul cu valoarea cu care a fost redusă acciza”, a adăugat el.

În final, Christian Năsulea subliniază necesitatea schimbării abordării, de la măsuri generale costisitoare la intervenții punctuale, adaptate realităților economice.