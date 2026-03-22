Sistemul de sprijin pentru persoanele cu handicap a fost modificat semnificativ începând cu anul 2026, odată cu eliminarea bonurilor de carburant pe suport hârtie și a decontării clasice a transportului. În locul acestora, autoritățile au introdus carduri electronice pe care sunt virate sumele acordate de stat.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat au posibilitatea să aleagă între gratuitatea la transportul interurban și acordarea de bonuri valorice în format electronic. Aceste carduri pot fi utilizate atât pentru alimentarea cu carburant, cât și pentru încărcarea autoturismelor electrice.

Bonurile valorice pot fi folosite pentru un autoturism care nu trebuie neapărat să fie în proprietatea directă a persoanei cu handicap. Este permisă utilizarea pentru mașini aparținând familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului.

Valoarea sprijinului financiar nu a fost modificată. Astfel, suma maximă anuală este de 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și de 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat. De aceste drepturi beneficiază inclusiv părinții, tutorii, asistenții maternali sau persoanele care au în grijă copii cu handicap, inclusiv în cadrul unor măsuri de protecție specială.

Utilizarea cardului este condiționată de prezentarea actului de identitate, iar beneficiarul trebuie să fie prezent în momentul tranzacției, scriu cei de la Newsweek.

Pentru a beneficia de acest sprijin destinat persoanelor cu handicap, solicitantul trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială de care aparține. Procedura presupune prezentarea unor documente în original, inclusiv actul de identitate, certificatul de încadrare în grad de handicap, certificatul de naștere și documente care atestă reprezentarea legală, acolo unde este cazul.

Cardurile pot fi utilizate la toate stațiile de distribuție a produselor petroliere din România, dar și la punctele de încărcare pentru vehicule electrice, ceea ce extinde semnificativ accesul beneficiarilor la acest tip de ajutor.

Acordarea sumelor se face diferit, în funcție de valabilitatea certificatului de handicap. Pentru persoanele care dețin certificate permanente, alimentarea cardurilor se realizează semestrial. În cazul certificatelor cu valabilitate limitată, plățile sunt efectuate trimestrial sau proporțional cu perioada de valabilitate.

Mai mulți beneficiari au relatat experiența primirii banilor pe rețelele sociale. „Pe un forum de Facebook, mai mulți beneficiari au confirmat alimentarea cardurilor de carburant, în a doua săptămână a lunii martie”, conform relatărilor publice ale utilizatorilor.

În cazul persoanelor cu handicap care au certificat permanent, în luna martie au fost virate sume de 750 de lei pentru cei cu handicap grav și 375 de lei pentru cei cu handicap accentuat.

Termenele de acordare sunt clar stabilite. Cardurile sunt alimentate în cel mult 60 de zile de la finalul lunii în care a fost depusă cererea. De asemenea, emiterea efectivă a cardului are loc în a doua jumătate a lunii următoare depunerii documentației.

Acest sistem electronic simplifică accesul la sprijinul financiar, eliminând procedurile birocratice legate de bonurile pe hârtie și oferind un control mai eficient al utilizării fondurilor destinate persoanelor cu handicap.