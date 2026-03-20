Ilie Bolojan a evidențiat că acest buget reflectă o abordare corectă față de cetățeni și reprezintă un semnal de stabilitate într-un context internațional marcat de incertitudini.

Potrivit premierului, România trebuie să continue consolidarea economică pentru a putea face față eventualelor șocuri externe, în condițiile în care evoluțiile globale rămân imprevizibile. Mesajul transmis instituțiilor financiare și agențiilor de rating subliniază ideea că țara rămâne un partener serios, care respectă angajamentele asumate prin politicile bugetare adoptate.

„Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România, pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui șoc care poate veni din afară. Mă adresez partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare. România dovedește prin acest buget, prin păstrarea țintei de deficit de 6,2%, că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate”, a transmis Bolojan, după adoptarea bugetului pe 2026 de către Parlament.

Ilie Bolojan a mulțumit parlamentarilor care au votat bugetul și a explicat că documentul include rezultatele reformelor realizate până în prezent, precum reforma administrației, modificările privind pensiile speciale și reducerea cheltuielilor din instituțiile publice. În viziunea sa, bugetul reprezintă o garanție împotriva derapajelor financiare și un instrument care protejează eforturile făcute de români în ultimele luni.

„Cu această ocazie, vă spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice, sunt reflectate în acest buget. Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Astfel nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni și risipi finanțele publice”, susține premierul.

Premierul a transmis și un mesaj către populație, mulțumind cetățenilor pentru eforturile și înțelegerea demonstrate într-o perioadă dificilă. El a dat asigurări că bugetul asigură fondurile necesare pentru investițiile publice majore și locale, pentru funcționarea instituțiilor statului, dar și pentru plata salariilor, pensiilor și a tuturor formelor de sprijin social.

Adoptarea bugetului pe 2026 a venit însă după tensiuni puternice în coaliția de guvernare, documentul fiind aprobat abia la finalul lunii martie. În urma negocierilor, partidele aflate la putere au convenit alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri de sprijin destinate familiilor cu venituri reduse, familiilor care au în întreținere copii cu handicap, precum și pentru acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public. Necesarul total estimat pentru aceste măsuri în 2026 este de aproximativ 2,35 miliarde de lei.

Sprijinul financiar destinat pensionarilor va fi acordat în două tranșe egale, diferențiate în funcție de nivelul veniturilor. Astfel, aproximativ 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei vor primi câte 1.000 de lei, circa 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de câte 800 de lei, iar aproximativ 612.000 de pensionari cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei vor primi câte 600 de lei.