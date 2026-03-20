Alianța pentru Unirea Românilor a transmis că solicitarea privind indexarea pensiilor conform prevederilor legale a fost respinsă de coaliția formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Potrivit formațiunii, propunerea a fost susținută în plen de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Acesta a cerut aplicarea legii pensiilor și majorarea acestora în conformitate cu prevederile existente. El a explicat că votul ar trebui să reflecte dacă se respectă o lege în vigoare sau dacă se preferă acordarea unor măsuri punctuale, fără caracter permanent.

Petrișor Peiu a arătat că această decizie ar reprezenta o alegere între aplicarea legii și adoptarea unor soluții temporare, susținând că respectarea cadrului legal ar asigura predictibilitate pentru milioane de pensionari.

Reprezentanții AUR au transmis că votul din Parlament ar indica o opțiune pentru decizii anuale, în locul unei aplicări constante a legii pensiilor. Potrivit acestora, situația afectează predictibilitatea pentru aproximativ 5 milioane de persoane.

Formațiunea a afirmat că, prin respingerea amendamentului, majoritatea parlamentară a ales să mențină un sistem bazat pe măsuri considerate discreționare, în locul unor reguli clare prevăzute de lege.

„Cu toate acestea, majoritatea parlamentară a ales să respingă amendamentul şi să înlocuiască drepturile legale ale pensionarilor cu măsuri discreţionare, menţinând un sistem lipsit de predictibilitate”, acuză AUR, care consideră că în urma acestui vot, „coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a blocat indexarea pensiilor conform legii şi a demonstrat că preferă să conducă prin decizii arbitrare, în loc să respecte drepturile clare ale românilor”.

Deputatul AUR Călin Matieș a declarat că amendamentul respins viza o majorare a pensiilor cu 5%, în concordanță cu rata inflației. El a arătat că această propunere urmărea respectarea obligațiilor statului față de persoanele care au contribuit la sistemul public.

„Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a refuzat indexarea pensiilor cu 5% şi a ales soluţii de moment. Pensionarii nu sunt o prioritate pentru această guvernare” „Decizia coaliţiei PSD-PNL-USR-UDMR de a respinge amendamentul AUR care viza indexarea pensiilor cu 5%, în linie cu rata inflaţiei, reprezintă o încălcare clară a obligaţiilor statului faţă de cei care au contribuit o viaţă întreagă la sistemul public”, a adăugat el.

Totodată, AUR a anunțat că senatorii și deputații formațiunii vor depune o sesizare de neconstituționalitate la Curtea Constituțională privind legea bugetului de stat pe anul 2026, după adoptarea acesteia de către Parlament.

Potrivit procedurii, Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea și să se pronunțe printr-o decizie, adoptată cu votul majorității judecătorilor. În cazul în care sunt constatate elemente de neconstituționalitate înainte de promulgare, Parlamentul este obligat să reexamineze prevederile respective pentru a le pune în acord cu decizia Curții.

Formațiunea a indicat că principalele nemulțumiri vizează lipsa indexării pensiilor conform legii și faptul că mamele nu sunt scutite de la plata contribuției la sănătate.

În același context, premierul Ilie Bolojan a declarat, după adoptarea bugetului, că acesta prevede o abordare pe care o consideră corectă față de cetățeni și a descris documentul drept o măsură de protecție împotriva unor posibile derapaje.

Legea bugetului de stat pentru 2026 a fost adoptată în plenul reunit al Parlamentului cu 319 voturi pentru, 104 împotrivă și o abținere.