Petrișor Peiu susține că decizia coaliției de guvernare privind eliminarea scutirii de contribuții de sănătate reprezintă o măsură nedreaptă, cu impact direct asupra unor categorii vulnerabile din societate. Liderul AUR acuză că această schimbare afectează nu doar mamele aflate în concediu pentru creșterea copiilor, ci și veteranii de război, văduvele acestora și foștii deținuți politici.

„Coaliţia de guvernare şi-a trădat din nou propriul popor. Poporul care le plăteşte salariile tuturor acestor şefi şi şefuleţi. Cum i-a trădat? Simplu: a renunţat să mai susţină scutirea de contribuţie de asigurări de sănătate pentru mamele aflate în concediu pentru creşterea copiilor, pentru veterani şi văduve de război, pentru foşti deţinuţi politici, pentru magistraţii daţi afară din sistem după 1945. O mână de oameni, alţii, plus mamele care-şi cresc copiii, viitorul ţării noastre”, a declarat Petrișor Peiu.

Senatorul AUR a explicat că impactul bugetar al acestor măsuri ar fi fost unul redus, estimat la aproximativ 700 de milioane de lei, sumă pe care o consideră nesemnificativă în raport cu alte cheltuieli publice.

„Au renunţat la aceste susţineri care oricum erau mici şi nu depăşeau 700 de milioane de lei, ceea ce înseamnă jumătate din pachetul social cu care s-a tot lăudat PSD că ar fi cumpărat bunăvoinţa pensionarilor”, a subliniat Petrișor Peiu.

Criticile sale au vizat și efectele pe termen lung ale acestor decizii, pe care le consideră nocive pentru societate și pentru demografia României.

„Oameni buni, aceşti guvernanţi vor distruge România pe termen lung. Mamele care-şi cresc copiii sunt o fericire pentru orice naţiune. Orice naţiune are mijloace să încurajeze această creştere a copilului de către mamă, nu să-l ducă şi să-l lase undeva, la o creşă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, în momentul în care atât PSD, cât şi USR şi PNL au refuzat să voteze amendamentul depus de AUR, care, repet, era în valoare de 700 de milioane de lei, jumătate din suma pentru care a ieşit scandalul cât casa între PNL şi USR. Ei bine, în momentul în care au refuzat să voteze acest amendament, partidele politice din coaliţia de guvernare au trădat viitorul României şi au condamnat categorii mici, de câteva sute de oameni, să aibă o bătrâneţe tristă şi săracă”, a mai afirmat Petrișor Peiu.

În acest context tensionat, Petrișor Peiu a anunțat că partidul său va continua să susțină inițiative legislative pentru reintroducerea scutirii de CASS pentru aceste categorii. Parlamentarul a precizat că există deja un proiect de lege depus în acest sens.

„Vom merge înainte cu proiectul nostru de lege privind scutirea de CASS pentru mamele aflate în concediu pentru creşterea copilului, pentru veterani şi văduve de război, pentru foşti deţinuţi politici. Avem o lege depusă în 3 septembrie 2025, care să corecteze această abuzivă distrugere a vieţii tinerelor mame de către guvernul Bolojan. Legea aceasta a fost copiată, fără ruşine, de către PSD două săptămâni mai târziu. Ambele se află în Parlament, în Camera Deputaţilor. Noi vom susţine, indiferent care dintre ele va veni prima la vot, astfel de prevederi, fără nicio reţinere. Vom vota pentru şi ne vom bate pentru scutirea de CASS, de contribuţia de asigurări de sănătate pentru mame, pentru veterani şi văduve de război şi pentru foşti deţinuţi politici. Nimic nu ne va opri să dăm românilor ceea ce le-am promis: rezolvarea acestei probleme, întoarcerea umilinţei pe care Bolojan şi apărătorii săi din PSD, PNL, USR şi UDMR au produs-o acestui popor”, a declarat Petrișor Peiu.

Pe de altă parte, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis un mesaj în care a justificat necesitatea compromisului politic pentru adoptarea bugetului. Acesta a criticat deciziile economice din trecut și a subliniat complexitatea procesului bugetar.

„Ani de zile, bugetul României a fost dus în cap din cauza nepriceperii politicienilor. Toate deciziile bugetare greşite luate în anii trecuţi au condus la o economie în declin, dobânzi mai mari la împrumuturi şi, în final, la măsurile de corecţie pe care, în mod inevitabil, a trebuit să le luăm pentru a redresa o maşină care se îndrepta vertiginos către zid. Într-o coaliţie de guvernare, diferenţele de opinie între partide sunt fireşti. Nu sunt un semn de slăbiciune, ci o consecinţă normală a faptului că partide diferite, cu istorii, reflexe şi priorităţi diferite, decid să guverneze împreună. Da, tensiunile sunt inerente, însă important e cum le gestionezi. Dacă le tratezi cu infantilism politic, cu orgolii şi cu calcule oportuniste de moment, ele ajung să blocheze orice decizie. Dacă însă le tratezi cu maturitate, cu responsabilitate şi cu respect pentru români, ele conduc la compromisuri solide şi la soluţii bune pentru ţară”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Ministrul a insistat că bugetul trebuie tratat ca un instrument esențial de guvernare, nu ca un mijloc de capital politic.

„Ce ar trebui să reţină politicienii din circul acestor zile este că bugetul nu este un exerciţiu de imagine în care ei să vină şi să îşi flexeze grija pentru cei vulnerabili. Bugetul este principalul instrument prin care statul îşi asumă priorităţile şi obligaţiile faţă de cetăţeni. Niciodată, niciun buget nu va mulţumi pe toată lumea”, a afirmat Dragoș Pîslaru.

Acesta a concluzionat printr-o comparație sugestivă, referindu-se la percepțiile publice asupra politicilor bugetare.