Liderii formațiunilor din coaliția de guvernare se reunesc joi, de la ora 10.00, în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților, într-o nouă încercare de a ajunge la o poziție comună, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate.

Criza a escaladat în a doua zi de dezbateri din comisiile reunite de buget, unde PSD nu a reușit să impună amendamentul privind pachetul de solidaritate. Situația a dus, miercuri seara, la suspendarea lucrărilor, în lipsa unui acord între partidele aflate la putere, ceea ce a generat o întârziere semnificativă față de calendarul stabilit. Potrivit acestuia, bugetul ar fi trebuit să fie adoptat în comisii până miercuri seara, pentru ca votul final din plen să aibă loc joi.

În cursul dimineții de miercuri, amendamentul PSD privind acordarea unui ajutor unic pentru pensionari a fost susținut de UDMR, însă nu a trecut de vot. Parlamentarii AUR fie s-au opus, fie nu au votat, iar PNL și USR au respins propunerea. Ulterior, reprezentanții PSD au părăsit sala, iar negocierile purtate în biroul lui Sorin Grindeanu între PSD și PNL nu au dus la un rezultat.

Nemulțumirea social-democraților a fost amplificată de modul în care a fost contabilizat votul. Deși amendamentul a obținut 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere, acesta a fost declarat respins de președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă, pe motiv că nu a întrunit majoritatea necesară din numărul parlamentarilor prezenți.

Un rol decisiv în blocaj l-a avut AUR, care a refuzat să susțină propunerea PSD după ce Sorin Grindeanu nu s-a angajat să sprijine un amendament al formațiunii privind reîntregirea burselor pentru elevi și studenți și a sporului de doctorat. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că, în lipsa unei înțelegeri, partidul său a decis să meargă mai departe cu propriul amendament.

„Domnul Grindeanu a spus că nu vrea să facă nicio înțelegere și că nu îi interesează nimic și că să facem ce vrem. Atunci le-am spus că mergem înainte cu amendamentul nostru și asta este”, a spus liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

La reluarea lucrărilor, PSD a cerut repetarea votului, însă AUR a anunțat că va opta pentru formula „prezent, nu votez”, ceea ce a generat un schimb dur de replici între reprezentanții celor două partide. Tensiunile au fost amplificate și de reacția USR, prin vocea lui Cătălin Drulă, care a criticat dependența PSD de voturile AUR și a acuzat o posibilă apropiere politică între cele două formațiuni.

„Mi se pare sfâșietor cum PSD se roagă de AUR. PSD și UDMR au 34%, deci au nevoie de AUR pentru acest amendament. Trebuie să alegeți, ori vă luați în brațe cu AUR, ori nu. PSD ar vrea să rămână și european, și să facă alianță cu AUR. Asta ține țara pe loc”, a susținut Cătălin Drulă.

Nici la a doua încercare, amendamentul PSD nu a întrunit cele 26 de voturi necesare pentru adoptare, obținând același rezultat: 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere. În acest context, senatorul PSD Daniel Zamfir a solicitat introducerea în bugetul Ministerului Finanțelor a sumei de 1,1 miliarde de lei pentru ajutoarele destinate pensionarilor, avertizând că, în caz contrar, PSD nu va vota anexele bugetare ale ministerului.

Replica a venit din partea lui Bogdan Huțucă, care a subliniat că respingerea anexei ar pune în pericol întregul buget al Ministerului Finanțelor și, implicit, adoptarea bugetului de stat. În încercarea de a detensiona situația, UDMR a propus includerea sumelor în credite de angajament, cu alocarea efectivă la rectificarea bugetară. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat însă că nu poate garanta disponibilitatea acestor fonduri la rectificarea din septembrie.

În lipsa unui compromis, ședința a fost suspendată din nou pentru negocieri, fără rezultat, iar ulterior comisiile au decis suspendarea lucrărilor pe termen nelimitat, până la găsirea unei soluții acceptate de toate partidele din coaliție.

Tensiunile au fost reflectate și în declarațiile publice ale liderilor politici. Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu va ceda presiunilor și nu va renunța la amendament, sugerând existența unei majorități parlamentare ad-hoc formate din USR, PNL, AUR și POT.

„Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, a scris liderul PSD.

De cealaltă parte, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a acuzat PSD că a ajuns în această situație din cauza jocurilor politice și a negocierilor netransparente cu AUR, fără a identifica surse de finanțare pentru măsurile propuse.