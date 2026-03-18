Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că, după ce ședințele parlamentare pentru Legea Bugetului au fost suspendate, toată ziua i s-a răspuns doar „nu se poate” și nimeni nu i-a oferit o altă soluție mai bună. El a vorbit despre amendamentul PSD, care prevedea 1,1 miliarde de lei pentru ajutoarele „one-off”.

Manole a negat că PSD ar face alianță cu AUR pentru a vota amendamentul și a explicat că măsurile propuse de PSD sunt bine gândite și necesare, fără să fie nevoie de negocieri cu alte partide. El a spus că aceste măsuri sunt importante pentru oameni, mai ales că prețurile au crescut, și că statul nu poate sta pasiv. Ministrul a menționat că bugetul total este de 737 miliarde de lei, iar amendamentul are un impact de doar 1,1 miliarde, fără să afecteze economia sau bugetul. Aceasta ar ajuta 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii.

El a precizat că PSD are o atitudine constructivă și este dispus să accepte modificări sau alternative care să atingă același scop, dar până acum nimeni nu a venit cu o propunere concretă.

Manole a explicat, la „Antena 3 CNN”, că, în prezent, nu există niciun cadru legal pentru implementarea ajutorului „one-off” și că singurul proiect concret este cel al PSD. Dacă alte partide ar fi transpus dorința lor de a ajuta în scris, s-ar putea discuta alte variante. El a menționat că ideea că există deja 1,7 miliarde în buget pentru aceste ajutoare este incorectă, pentru că bugetul se face doar pe baza legislației în vigoare, iar acum nu există nimic adoptat.

Ministrul a adăugat că întârzierea cu aducerea bugetului în Parlament nu a fost din vina PSD, ci a fost decizia premierului. El a mai spus că PSD nu blochează proiecte și a dat exemple: regulile privind cumulul pensie-salariu au fost făcute transparente în august, iar propunerea pentru salariul minim a fost trimisă la Ministerul Finanțelor cu două luni în urmă.

„Aceste măsuri sunt atât de decent formulate, prudent bugetar și bine argumentate, încât nu trebuie să facem acest târg cu nimeni. Noi considerăm că aceste măsuri sunt extrem de necesare pentru populație, pentru că a crescut prețul pentru toți oamenii. Atunci nu poți, ca stat, ca Guvern, să fii pasiv. Guvernul trebuie să lucreze pentru oameni și este foarte important de pus în context niște lucruri: vorbim despre un buget de 737 miliarde de lei, iar impactul acestui amendament este de 1,1 miliarde de lei. Nu am făcut un amendament excesiv care să întoarcă pe dos bugetul și economia și este foarte important pentru cei 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii în obiectul acestui amendament. Noi vrem să găsim o variantă pentru că avem o atitudine constructivă și de consens. Dacă ideea noastră poate să sufere modificări, dacă se vine cu o idee alternativă cu același obiectiv și rezultate, putem accepta și asta. Azi, toată ziua, mi s-a spus doar că «nu se poate», nu mi s-a zis «avem noi o variantă mai bună». Multă lume vorbește despre dorința de a acorda o formă de sprijin pentru cei care au nevoie. Este adevărat, dar există un singur proiect și este al PSD. Dacă acele persoane care au atâta voință ar transpune această voință în scris, am putea vorbi de altă variantă. Atunci când se vorbește că există în buget 1,7 miliarde pentru «one-off», ar trebui să se știe un lucru: bugetul se face pe legislație în vigoare, iar azi nu avem nimic în vigoare. Am putea avea, dacă acest amendament ar trece. În al doilea rând, da, bugetul a fost adus târziu în Parlament, dar nu din cauza noastră. A fost adus acum pentru că acum a fost decizia premierului. Nu blocăm lucruri. Cumulul pensie-salariu l-am pus în transparență în august, iar salariul minim l-am trimis la Ministerul Finanțelor acum două luni”, a punctat Manole.

Florin Manole a spus că ideea că PSD ar fi încercat să facă o alianță cu AUR pentru a vota amendamentul este falsă. El a explicat că PSD nu a încercat așa ceva și că Sorin Grindeanu a spus zilele trecute că nu vor negocia cu niciun partid, pentru că măsurile lor sunt bine gândite, prudente din punct de vedere bugetar și nu au nevoie de niciun fel de înțelegere cu alții.

„Ideea că PSD a încercat și nu a reușit o coaliție cu AUR este o minciună. Nu am încercat așa ceva, iar Sorin Grindeanu a spus de vreo 3–4 zile că nu o să negociem cu nimeni, pentru că aceste măsuri sunt atât de decent formulate, prudent bugetar și bine argumentate, încât nu trebuie să facem acest târg cu nimeni”, a afirmat Manole.

Florin Manole a spus că blocajul în dezbaterea bugetului din Parlament s-a produs din încăpățânarea unor partide, nu a tuturor, pentru că UDMR a căutat consens toată ziua. El a explicat că USR și PNL au considerat amendamentul PSD exagerat, deși era vorba de doar 1 miliard de lei dintr-un buget de 737 miliarde. În loc să propună o alternativă constructivă, aceste partide au spus doar „nu”.

Ministrul a precizat că, până acum, doar PSD, UDMR și o parte din grupul minorităților au susținut amendamentul. El a subliniat că banii sunt puțini, destinați oamenilor cu venituri mici, care îi vor cheltui rapid, iar o parte se va întoarce imediat în buget prin TVA. În același timp, prin creșterea salariului minim, statul ar câștiga 500 de milioane de lei, adică jumătate din suma de care s-a certat Parlamentul.

Manole a menționat că, dacă salariul minim ar fi crescut de la 1 ianuarie, conform legii și directivei europene, bugetul de stat ar fi avut un surplus de 1 miliard de lei, bani care ar fi putut fi folosiți pentru acest amendament. El a arătat că bugetul pe asistență socială este cu 1,1 miliarde de lei mai mic decât anul trecut.

Ministrul a mai spus că, după ziua respectivă, coaliția nu este neapărat compromisă, dar că există semne mari de întrebare, iar acestea au fost resimțite și de PNL, și de USR, și de UDMR.