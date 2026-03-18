Sorin Grindeanu a decis convocarea liderilor coaliției într-un moment critic pentru adoptarea bugetului de stat, în condițiile în care procesul legislativ este blocat în Parlament. Ședința are loc chiar în biroul său de la Camera Deputaților și îi aduce la aceeași masă pe principalii actori politici, inclusiv pe premierul Ilie Bolojan.

Contextul este unul tensionat, după ce ședința Comisiei de buget a fost întreruptă de mai multe ori, iar negocierile dintre partide nu au dus la un acord. Situația a generat incertitudine în ceea ce privește adoptarea bugetului, un document esențial pentru funcționarea statului.

În acest climat, liderul PSD a transmis un mesaj ferm privind poziția partidului în negocieri, insistând că social-democrații nu vor face compromisuri pe tema măsurilor sociale.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, susține Sorin Grindeanu.

Declarația vine în contextul acuzațiilor lansate de PSD privind formarea unei majorități alternative în Parlament, care ar bloca inițiativele sociale propuse de partid.

Criza politică s-a acutizat după ce ședința comisiilor reunite de buget-finanțe a fost suspendată de două ori în aceeași zi, pe fondul neînțelegerilor dintre partide. Pauza lucrărilor a fost extinsă până la ora 18.00, timp în care liderii coaliției au încercat să găsească o soluție de compromis.

Tensiunile au crescut în momentul în care reprezentanții PSD au condiționat votul pe anexele bugetului de alocarea sumei de 1,1 miliarde de lei pentru măsuri sociale. Mesajul a fost transmis direct în cadrul dezbaterilor.

„Dacă nu găsiți 1,1 miliarde de lei, PSD nu votează anexele 1 și 2 ale bugetului”, a afirmat Zamfir.

Această poziție a blocat practic procedura legislativă, deoarece fără votul PSD nu exista majoritate pentru continuarea lucrărilor. În lipsa adoptării anexelor, comisiile nu puteau avansa cu dezbaterea și nici nu puteau întocmi raportul necesar pentru primele articole ale legii bugetului.

Disputa a fost amplificată de divergențele privind sursa finanțării. PNL și USR au propus ca suma să fie acoperită din fonduri europene, însă PSD a respins această variantă, considerând că nu oferă garanții reale pentru plata ajutoarelor.

În încercarea de a depăși impasul, UDMR a venit cu o soluție de compromis, care presupune includerea sumei sub formă de „credite de angajament”, urmând ca fondurile efective să fie alocate ulterior, la rectificarea bugetară. Varianta ar permite continuarea procedurilor, dar nu a fost acceptată imediat de toate părțile.

În paralel cu negocierile, liderii USR au criticat dur poziția PSD, susținând că propunerile social-democraților nu au susținere parlamentară și pot genera dezechilibre economice. Dominic Fritz a declarat că voturile din Parlament au arătat clar lipsa unei majorități pentru aceste măsuri.

„Am înțeles din declarațiile unora că nu s-au înțeles la preț și a picat această majoritate, dar asta înseamnă că nu există în acest moment o voință parlamentară pentru propunerile PSD. La dorința PSD s-a retestat această voință și din nou a picat la vot”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a pus sub semnul întrebării strategia PSD, subliniind că insistența asupra unor măsuri fără susținere politică prelungește blocajul și afectează stabilitatea economică.

„Întrebarea este cât trebuie să aștepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest parlament pentru propunerile lor inflaționiste”.

În același timp, Fritz a explicat că opoziția față de aceste amendamente are la bază riscul creșterii deficitului bugetar, cu impact direct asupra prețurilor.

„Am spus foarte clar că nu putem să creștem deficitul, pentru că orice creștere a deficitului crește și prețurile și lovește fix în acești oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze”.

În acest context, liderul USR a cerut PSD să accepte realitatea politică și să contribuie la adoptarea rapidă a bugetului, considerată esențială într-un context economic și internațional complicat.

„Este momentul în care să accepte și PSD că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliției, nici cu alte partide aflate în opoziție, și să mergem mai departe și să dăm un buget la această țară”.

Totodată, Fritz a respins scenariile privind schimbarea premierului sau reconfigurarea guvernării.

„PSD poate să aibă ce fantezii vor. Important este să își asume o poziție clară: vor coaliția sau vor să guverneze cu AUR”.

El a reafirmat susținerea pentru actualul premier și a subliniat că decizia privind conducerea Executivului aparține PNL.

„Bolojan are susținerea noastră. Toate visele că alte partide decid cine conduce în alte partide sunt absolut greșite”, a spus Fritz.

În final, liderul USR a atras atenția asupra riscurilor externe, inclusiv creșterea prețurilor la combustibili, avertizând că instabilitatea politică poate amplifica efectele economice negative.