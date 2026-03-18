Poziția lui Sorin Grindeanu privind bugetul a fost exprimată fără echivoc, liderul PSD subliniind că partidul său nu va susține legea în lipsa măsurilor sociale propuse. Mesajul său marchează o escaladare a tensiunilor politice din jurul adoptării bugetului.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari! Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Acesta a insistat asupra dimensiunii sociale a pachetului propus, argumentând că milioane de cetățeni depind de aceste măsuri. În viziunea sa, refuzul includerii acestui pachet în buget echivalează cu ignorarea unor categorii vulnerabile.

„Noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi atunci le urăm drum bun împreună!”, a mai transmis Sorin Grindeanu în mesaj.

Liderul PSD a menționat explicit că aproximativ 3,2 milioane de români ar beneficia de aceste măsuri, ceea ce transformă disputa într-una cu impact social major. În acest context, refuzul de a vota bugetul devine o strategie politică asumată.

Tensiunile politice s-au reflectat direct în activitatea parlamentară, unde dezbaterile din comisiile reunite de buget-finanțe au fost suspendate. Motivul principal a fost respingerea amendamentului PSD privind bugetul Ministerului Muncii.

Amendamentul, care includea măsurile din Pachetul de Solidaritate în valoare de 1,1 miliarde de lei, nu a trecut de vot. Situația a fost una neobișnuită, fiind înregistrat același număr de voturi de două ori consecutiv, fără a se ajunge la o decizie clară.

Acest rezultat a dus la blocarea discuțiilor și la suspendarea ședinței pentru negocieri politice între liderii partidelor. Practic, procesul de adoptare a bugetului pentru 2026 a intrat într-un impas.

Blocajul evidențiază lipsa unui consens între partidele implicate și arată fragilitatea actualei configurații parlamentare. În lipsa unui acord rapid, există riscul întârzierii adoptării bugetului.

În paralel, reprezentanții PNL au reacționat critic la poziția PSD, cerând deblocarea urgentă a situației. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a atras atenția asupra efectelor negative ale întârzierii adoptării bugetului.

Acesta a subliniat că disputele politice sunt legitime, dar nu trebuie să conducă la blocaje instituționale cu impact economic.

„Discuţiile politice sunt normale. Blocarea bugetului nu este. Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcţioneze cu frâna trasă: apar întârzieri, investiţiile se opresc, administraţiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe şi în lipsa predictibilităţii”, a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

Oficialul PNL a avertizat că România riscă să piardă ritmul investițiilor finanțate prin PNRR și să transmită un semnal negativ către partenerii externi și piețele financiare.

„România traversează o perioadă complicată şi nu îşi permite blocaje artificiale. Este momentul pentru decizii responsabile, nu pentru tactici politice. Bugetul trebuie adoptat urgent”, a mai transmis Mircea Abrudean.

În acest context, PNL a solicitat PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe buget, avertizând că lipsa unui buget adoptat ar putea arunca România într-un vid funcțional.