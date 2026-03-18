Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că USR, PNL și AUR ar fi blocat amendamentele la buget propuse de PSD, destinate sprijinirii persoanelor din categoriile vulnerabile. Potrivit acestuia, reprezentanții USR și PNL ar fi votat împotriva acestor amendamente, în timp ce AUR nu ar fi participat la vot în mod direct, însă ar fi asigurat prezența necesară pentru respingerea propunerilor. În opinia sa, toate cele trei formațiuni politice s-ar fi opus, în fond, măsurilor propuse de PSD.

Budăi a susținut că deciziile luate de aceste partide nu ar fi fost îndreptate împotriva PSD, ci împotriva cetățenilor români aflați în dificultate economică. El a afirmat că măsurile respinse vizau sprijinirea copiilor din familii sărace, a copiilor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice cu venituri reduse, a mamelor care își cresc copiii, precum și a veteranilor și foștilor deținuți politici.

Fostul ministru al Muncii a scris pe contul său de Facebook că PSD intenționează să continue demersurile în cadrul votului final din plenul Parlamentului. Totodată, el a precizat că parlamentarii care se vor opune acestor amendamente vor trebui să ofere explicații cetățenilor pentru deciziile lor.

„USR, PNL și AUR au blocat amendamentele la Buget, depuse de PSD, pentru persoanele din categoriile vulnerabile! Pentru cele trei partide au contat mai mult mizele lor politice, fără să le pese de oamenii care se zbat în sărăcie! USR și PNL au votat împotrivă, AUR nu a avut curajul să voteze, dar a asigurat prezența necesară pentru blocarea amendamentelor PSD. Pe fond, și unii, și ceilalți s-au opus! În realitate însă, USR, PNL și AUR nu au acționat împotriva PSD, ci împotriva cetățenilor români care au nevoie de sprijin într-un moment economic dificil! Au acționat:

• Împotriva copiilor din familiile sărace,

• Împotriva copiilor cu dizabilități,

• Împotriva părinților și bunicilor noștri cu venituri sub 3.000 de lei,

• Împotriva mamelor care își cresc copiii,

• Împotriva veteranilor și foștilor deținuți politici. Noi, PSD, vom duce lupta în continuare la votul final din Plenul Parlamentului! Parlamentarii care se vor opune mâine vor trebui să le explice cetățenilor români de ce au acționat împotriva lor!”, este mesajul lui Budăi.

Deputatul PSD Adrian Câciu a precizat, la rândul său, că amendamentul propus de partidul său, care prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru sprijinirea pensionarilor și a familiilor cu venituri mici, ar reprezenta o sumă foarte mică raportată la economie, aproximativ 0,05% din PIB.

El a explicat că PSD încearcă să găsească o sursă de finanțare pentru această măsură fără să crească deficitul bugetar. În opinia sa, suma ar putea fi chiar mai mică în realitate, dacă economia merge bine și sunt luate măsuri care să ajute oamenii și firmele.

Câciu a spus că banii necesari ar putea veni din încasări mai mari la buget sau din reducerea altor cheltuieli, astfel încât echilibrul bugetar să nu fie afectat. El a subliniat că orice cheltuială nouă ar trebui acoperită prin economii în altă parte. Deputatul PSD a precizat că suma de 1,1 miliarde de lei nu ar fi cheltuită toată odată și că pe parcursul anului pot fi făcute ajustări în buget.

În opinia sa, Guvernul Bolojan și Parlamentul ar trebui să arate că pot găsi bani pentru oameni, nu doar să respecte calcule stricte. El a avertizat că, dacă taxele cresc prea mult și oamenii sau firmele nu mai pot face față, atunci statul ar putea avea probleme în a colecta venituri în viitor.

„Pentru acest amendament pe care noi îl susţinem, căutăm împreună să propunem o sursă de finanţare care să nu crească deficitul. Anvelopa totală a acestui amendament e de 0,05% din PIB, la un PIB nominal, care ne-a fost prezentat pe baza unei prognoze anterioare puseului inflaţionist pe de o parte, şi, pe de altă parte, anterioare adoptării pachetului de stimulare economică. Deci, în acea anvelopă, ponderea în PIB este de 0,05%, dar s-ar putea să fie mult mai mică, dacă toţi de la masa aceasta şi Guvernul, coaliţia, reuşim să compensăm din ceea ce înseamnă erodarea puterii de cumpărare la cetăţeni, dar mai ales să ţinem economia într-o zonă rezonabilă de funcţionare, de ce nu s-o stimulăm şi să avem investiţii private. De altfel, ultimul comunicat al Băncii Naţionale ne arată că investiţiile străine directe în prima lună sunt în creştere faţă de anul anterior. Indicatorii macro, dacă suntem înţelepţi, putem să-i ducem într-o zonă mai optimistă decât aţi construit bugetul. Ceea ce am vrut să arătăm este că nu vrem să creştem deficitul, dar important pentru acest Guvern, important pentru acest Parlament este să arate populaţiei că găseşte resurse şi pentru populaţie şi că nu gândeşte doar ca un spirit contabil. Pentru contabil, bugetul s-a închis, dar preţul îl plătesc oamenii, care sunt taxaţi mai mult, şi companiile pe de altă parte, care sunt taxate mai mult. Dacă vrem ca mâine să avem venituri la buget, mâine însemnând luna viitoare, peste două luni, peste trei luni, ar trebui să aibă cine să plătească taxe. Dacă un om nu există, o economie nu există”, a transmis Câciu.

Deputatul USR Claudiu Năsui susține că cea mai sigură metodă de a reduce sărăcia pe termen lung este crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, nu doar acordarea de ajutoare financiare.

El a explicat că, deși ajutoarele sociale pot scoate temporar oamenii din sărăcie, aceștia riscă să revină în aceeași situație după ce banii nu mai sunt acordați. Din acest motiv, în opinia sa, soluția durabilă este dezvoltarea economiei și reducerea taxelor pe muncă, pe care le consideră foarte ridicate în România, mai ales pentru salariile mici.

Năsui a spus că pachetul de sprijin discutat în Parlament este doar o soluție pe termen scurt, nu una de durată. El a criticat ideea că statul menține taxe mari, iar apoi oferă ajutoare pentru a compensa efectele.

În ceea ce privește finanțarea acestor măsuri, deputatul USR a afirmat că banii nu ar trebui luați din fondurile destinate obligațiilor externe, cum sunt contribuțiile către Uniunea Europeană sau plata dobânzilor. În schimb, el a sugerat reducerea unor cheltuieli din alte zone, precum subvențiile și diferite scheme de finanțare.

Totodată, Năsui a avertizat că nu ar trebui folosite „trucuri” contabile, cum ar fi estimarea unor venituri mai mari decât cele reale, deoarece astfel de practici ar fi dus în trecut la probleme bugetare. El a concluzionat că există suficienți bani care pot fi realocați, dacă se dorește cu adevărat sprijinirea persoanelor vulnerabile.

„Toată lumea de aici este empatică şi-şi doreşte să îi ajute pe cei mai săraci. Şi cred că aici aţi făcut bine, domnule ministru, că aţi centrat acest pachet pe care îl propuneţi fix pe cei mai nevoiaşi, fix pe cei mai vulnerabili, ceea ce face foarte dificilă discuţia. Exact cum s-a spus aici, în comisie, au mai fost programe de asistenţă socială, dumneavoastră aţi spus asta, şi au ieşit oameni din sărăcie, din sărăcie extremă, care după aceea au intrat la loc. De ce? Pentru că atunci când ieşi din sărăcie, prin nişte bani care ţi se dau gratuit, în momentul în care nu se mai dau acei bani gratuit, intri înapoi în sărăcie. De aceea, dacă vreţi cu adevărat să reduceţi sărăcia, modul sustenabil de a reduce sărăcia este prin a crea un mediu economic care să ofere locuri de muncă mai bine plătite. De aceea se şi spune că cel mai bun program de asistenţă socială e un loc de muncă. Dacă chiar vreţi să reduceţi durabil sărăcia şi nu să creaţi o clasă de asistaţi sociali mai mare, pe care îi scoatem doar temporar din sărăcie, trebuie redusă taxarea muncii, care în România este foarte mare, este cea mai mare pe salariile mici din toată Uniunea Europeană. Adică statul rămâne în funcţia sa de pompier piroman, el ţine taxele mari, ţine lumea în sărăcie, el vine şi mai dă nişte bani ca să mă ia iasă lumea din sărăcie. Dacă vreţi să tăiaţi undeva, nu tăiaţi de acolo şi iarăşi ce v-aş sugera este să nu faceţi niciun artificiu contabil, cum pare că aţi sugerat să faceţi, pentru că s-a mai făcut în ceilalţi ani şi care ne-a adus în dezastrul de acum, de a supraestima veniturile, de a spune din pix: lăsaţi că o să colectăm noi mai mult, facem combaterea evaziunii şi punem câteva miliarde acolo sau din arierate. Nu vă atingeţi de venituri, tăiaţi cheltuieli din alte părţi, pentru că aveţi de unde tăia, mai ales dacă vreţi cu adevărat să-i ajutaţi pe cei în nevoie şi într-un mod temporar. Cea mai bună sursă de finanţare, dacă mă întrebaţi pe mine, este zona aceasta de subvenţii şi de scheme, care e îndestulătoare, pentru că e de 1,4 miliarde şi 1,1 miliarde se încadrează acolo, dacă asta vă doriţi”, a punctat Năsui.

Deputata AUR Ramona-Ioana Bruynseels susține că există soluții mai bune pentru a ajuta românii aflați în dificultate, precum reducerea TVA, încurajarea investițiilor, acordarea de burse pentru copiii care abandonează școala și sprijin pentru mame.

Ea a criticat coaliția de guvernare, spunând că, deși aceasta promite stabilitate și înțelegere, în realitate ar exista probleme și lipsă de coerență. În opinia sa, dezbaterile din Parlament ar crea doar impresia de transparență, fără să existe o colaborare reală în interiorul coaliției.

Bruynseels a afirmat că stabilitatea promisă de guvernanți nu se vede în practică și, din acest motiv, AUR nu va susține amendamentul discutat. Ea a susținut că, dacă guvernarea ar fi vrut cu adevărat să ajute populația, ar fi venit cu măsuri concrete precum reducerea taxelor, stimularea investițiilor și sprijin real pentru copii și mame. Totodată, a criticat faptul că nu sunt acceptate propunerile opoziției, subliniind că și acestea reprezintă interesele cetățenilor.

„Stimaţi colegi parlamentari, aş dori să vă imaginaţi că sunteţi un român obişnuit care se uită la televizor şi urmăreşte ce se întâmplă aici, în comisia de buget şi gândiţi-vă puţin ce poate să înţeleagă şi să creadă acest român care se uită la noi. Dumneavoastră sunteţi la putere, sunteţi la guvernare sub forma unei coaliţii care ne-a fost vândută tuturor sub aspectul şi cu promisiunea oferirii şi promovării stabilităţii şi a bunei înţelegeri. Dumneavoastră, aşa se înţelege şi aşa ştim noi că aţi agreat în interiorul coaliţiei anumite principii şi anumite idei şi un program de guvernare şi implicit şi principiile de bază care stau la la fundaţia acestui buget pe care noi îl dezbatem, veniţi astăzi aici şi încercaţi să creaţi o aparenţă de transparenţă şi de dezbatere parlamentară, în contextul în care faceţi parte din aceeaşi coaliţie. Dar aici sunt două opţiuni: fie efectiv ne minţiţi încercând să creaţi această aparenţă de transparenţă, fie această coaliţie, după cum se dovedeşte, este totalmente nefuncţională. Această aşa zisă transparenţă nu există, iar politica aceasta pentru români, pe care voi pretindeţi că o faceţi, se pare că la fel, nu este susţinută de fapte. Dacă aţi fi dorit să promovaţi fapte, veneaţi cu reducerea TVA ca să încurajaţi cu adevărat consumul în România şi să ieşim din această situaţie. Aţi fi încurajat cu adevărat investiţiile, aţi fi venit cu burse, într-adevăr, pentru copiii care abandonează şcoala şi aţi fi venit cu CASS pentru mame într-adevăr, aţi fi acceptat şi dintre amendamentele opoziţiei, pentru că şi noi reprezentăm tot românii. Dar nu, faceţi invers”, a afirmat Bruynseels.

Deputatul UDMR Miklos Zoltan a propus o soluție de compromis în dezbaterea pe buget. El a declarat că toate partidele își doresc să ajute familiile cu venituri mici, copiii cu dizabilități și pensionarii, dar că nu se ajunge la un acord. În opinia sa, un motiv este faptul că unii nu vor să crească veniturile bugetare „din pix”, iar alte surse de finanțare sunt greu de găsit.

Zoltan a propus ca suma de 1,1 miliarde de lei să nu fie inclusă imediat în buget, ci să fie acordată ulterior, la prima rectificare bugetară. Astfel, a explicat el, s-ar crea siguranța că banii vor fi plătiți în a doua parte a anului.

Deputatul UDMR a subliniat că această variantă nu ar afecta deficitul bugetar, deoarece nu ar implica modificări ale veniturilor sau cheltuielilor actuale, ci doar un angajament că banii vor fi alocați mai târziu. El a prezentat această variantă drept o soluție de compromis pentru a depăși blocajul din negocieri.