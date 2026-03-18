PSD reacționează după tensiunile apărute în comisiile reunite de buget-finanțe și acuză partidele USR și PNL că au blocat amendamentul social propus de social-democrați. Potrivit PSD, formațiunile din opoziție ar fi folosit proceduri legislative pentru a respinge pachetul care, în opinia lor, ar fi adus sprijin pensionarilor și copiilor cu dizabilități.

”Roberta Anastase s-a întors! Nu contează cum se votează, contează cum se interpretează! Astăzi toată lumea a putut să vadă cum USR şi PNL s-au agăţat cu dinţii de toate chichiţele legislative pentru a refuza amendamentul PSD care făcea dreptate pensionarilor şi copiilor cu dizabilităţi”, spune PSD, pe Facebook.

Social-democrații susțin că rezultatul votului ar fi indicat 23 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere în cazul așa-numitului „Pachet de Solidaritate” propus de PSD. Cu toate acestea, reprezentanții partidului afirmă că amendamentul nu a fost adoptat.

”Atât de rău aţi ajuns… Să furaţi de la pensionari şi copii…”, mai spune PSD.

Reacția vine după schimbul de replici dintre reprezentanții PSD și cei ai PNL și USR, în timpul ședinței comisiilor comune de buget-finanțe ale Parlamentului, unde se dezbate proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Amendamentul propus de PSD la bugetul Ministerului Muncii, care includea măsuri din pachetul social în valoare de 1,1 miliarde de lei, nu a fost adoptat. În același timp, parlamentarii AUR au anunțat că sunt prezenți la ședință, dar nu participă la vot.

În urma disputei, PSD a avertizat că ar putea să se retragă de la dezbaterile din comisii.

De cealaltă parte, USR a cerut miercuri tuturor partidelor parlamentare să revină în comisiile de buget și să finalizeze votul asupra bugetului în forma transmisă de Guvern.

Reprezentanții USR afirmă că PSD ar trebui să renunțe la amendamentele pe care le promovează, susținând că acestea nu au acoperire financiară și că sunt folosite mai degrabă pentru capital politic decât pentru soluționarea problemelor bugetare.

Amendamentul care prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri de sprijin social a fost votat în comisiile de specialitate, rezultatul fiind unul extrem de strâns. Propunerea a primit 23 de voturi „pentru” din partea parlamentarilor PSD, UDMR, SOS și PACE, în timp ce 19 voturi „contra” au venit din partea USR și PNL. Parlamentarii AUR au anunțat că se abțin, declarând „prezent, nu votez”.

După vot, membrii comisiilor au avut opinii diferite cu privire la rezultat, existând neclarități privind modul de adoptare a deciziilor și dacă amendamentul a fost sau nu aprobat.

În centrul dezbaterii s-au aflat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Muncii, Florin Manole, care au avut poziții opuse în privința amendamentului.

Nazare a spus că înțelege necesitatea sprijinului pentru persoanele vulnerabile, dar a avertizat că includerea sumei în buget ar crește deficitul bugetar, în timp ce utilizarea fondurilor europene nu ar avea același impact asupra deficitului pe care România s-a angajat să îl reducă.

De cealaltă parte, ministrul Muncii a susținut că inclusiv Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică încurajează creșterea veniturilor pentru persoanele vulnerabile. El a menționat că acest lucru este evidențiat „dacă citim și pagina 38 din raport”.

În timpul discuțiilor, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a cerut ca ajutoarele sociale să nu mai fie descrise drept „o pomană”. Acesta l-a întrebat pe ministrul Finanțelor: „Chiar nu găsiți un miliard?”, adăugând că „Oamenii nu sunt cifre și Guvernul este obligat să-i ajute”.

Ministrul Finanțelor a replicat că „nu putem să ne furăm căciula”, subliniind că orice sumă suplimentară trebuie acoperită prin reducerea altor cheltuieli sau identificarea unor resurse bugetare.

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a precizat că suma propusă reprezintă doar 0,05% din PIB.

Din partea USR, deputatul Claudiu Năsui a declarat că parlamentarii sunt preocupați de situația persoanelor vulnerabile, însă a avertizat că ajutoarele punctuale nu rezolvă problema pe termen lung.

„toată lumea de aici e empatică” și vrea să-i ajute pe românii săraci, dar „cea mai bună asistență socială este un loc de muncă”, a spus acesta, adăugând că problema nu se rezolvă prin ajutoare punctuale pentru că „atunci când ieși din sărăcie pe niște bani care se dau gratuit”, când nu îi mai primești te întorci în sărăcie.

Deputatul USR Cezar Dragoescu a susținut că amendamentul ar încălca protocolul coaliției de guvernare, iar ministrul Muncii i-a răspuns că „protocolul de coaliție nu plătește la supermarket, nu plătește facturi”.

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a criticat lipsa unei soluții financiare în interiorul coaliției, afirmând că „ditamai coaliția nu suntem în stare să găsim 1 miliard, e jenant”.

Din partea AUR, deputatul Ramona Ioana Bruynseels a afirmat că discuția dintre cei doi miniștri ar fi trebuit să aibă loc în interiorul coaliției. „parcă sunteți la o emisiune TV, vă dați replici, asta trebuia să discutați în coaliție”, a spus aceasta, adăugând: „Fie ne mințiți, fie această coaliție este totalmente nefuncțională”.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că parlamentarii formațiunii se vor abține de la vot pentru că România ar trebui să funcționeze ca un stat occidental, în care pensionarii primesc pensiile prevăzute de lege, nu ajutoare punctuale.

El a susținut că România nu trebuie să fie o țară „de ev mediu”, „în care pensionarii primesc câțiva galbeni de la un stăpân și depind de cât de generos este stăpânul”.

Peiu a adăugat că, dacă PSD ar fi dorit cu adevărat să sprijine pensionarii, ar fi propus un amendament pentru indexarea pensiilor cu rata inflației, conform legii.

Deputatul UDMR Zoltan Miklos a venit cu o soluție de compromis, propunând ca diferența de 1,1 miliarde de lei să fie inclusă la rectificarea bugetară.

„haideți să ne luăm angajamentul în lege că diferența de 1,1 miliarde să se regăsească la rectificarea bugetară, astfel încât să aibă toată lumea certitudinea că în a doua parte a anului suma se va plăti”.

Amendamentul dezbătut în comisii prevede alocarea sumei de 1,1 miliarde de lei pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și pentru acordarea unui ajutor financiar destinat unui număr estimat de aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii.