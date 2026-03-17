Daniel Zamfir, liderul senatorul PSD, vine cu noi acuzații pentru premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

«„Noaptea ca hoții” Bolojan și Nazare scutesc de taxe multinaționalele» – acesta este mesajul care însoțește imaginile filmate în timpul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului care au vizat aprobarea bugetului Ministerului de Finanțe.

„În pachetul de asumare din această vară, am introdus un mecanism de blocare a externalizării profiturilor multinațialelor. În ultima zi în schimb din acest an, fără o informare a coaliției, ați revocat prin ordonanță de urgență, fix ceea ce ați introdus în vară, motivând că a fost o solicitare expresă a celor de la OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – n.red.). Nu a existat nicio discuție avută cu vreo instituție a statului român și nici nu apare în raportul OECD acest subiect. Puteți, domnule ministru, să ne probați că a existat o solicitare expresă a OECD pentru a favoriza externalizarea profiturilor multinaționalelor?”, a întrebat senatorul Daniel Zamfir.

„La întrebarea dumneavoastră e ușor de răspuns. Nu am ce să probez. Sunt comunicări oficiale, transmise pe canale oficiale ale statului român”, a fost replica dată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Iertați-mă, ordonanța a fost în ultima zi a anului și Coaliția nu a fost informată. Ne-a solicitat OECD asta? Aș vrea să știu și eu! Sunt membru în rețeaua OECD de vreo 10 ani. Tocmai de-asta îmi permit să pun această întrebare, pentru că știu foarte bine cum lucrează OECD. Nu există o discuție așa privată”, a mai spus Zamfir în timpul audierilor din comisii.

Reamintim că vineri, 30 ianuarie 2026, Guvernul a eliminat, printr-o ordonanță, plafonul de 1% pentru deductibilitatea anumitor cheltuieli înregistrate de companiile cu afaceri sub 50 de milioane de euro în relația cu entități afiliate înmatriculate în alte țări.

Limitarea cheltuielilor către afiliați a fost motivată în vara anului trecut de ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, prin nevoia de a taxa „exact zona prin care multinaționalele își exportă profiturile”.

„Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE”, a comunicat Guvernul, fără să precizeze care este mai exact articolul abrogat.

Potrivit Guvernului, aspectele considerate problematice prin acest articol vizau:

generarea unor posibile situații de dublă impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale

reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE în materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea.

„Nu este o renunțare la ideea în sine și la această reglementare în sine, ci doar la această formă, temporar, până când se va ajunge la o formulă agreată, astfel încât parcursul de aderare la OCDE să nu fie sub nicio formă întârziat”, a explicat, la acel moment, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.