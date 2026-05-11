Luni, 11 mai 2026, scena politică românească a fost marcată de o nouă escaladare a tensiunilor dintre PSD și Guvernul Bolojan. Partidul Social Democrat a solicitat oficial Biroului permanent al Senatului sesizarea Comisiei de constituționalitate pentru a verifica existența unui eventual conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament.

Mărul discordiei este reprezentat de Ordonanța de Urgență SAFE, un act normativ cu impact major asupra înzestrării armatei și a industriei de apărare, despre care social-democrații susțin că a fost gestionat cu încălcarea normelor legale în vigoare.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a prezentat argumentele care stau la baza acestui demers, subliniind faptul că Executivul condus de Ilie Bolojan ar fi trimis actul normativ către Monitorul Oficial într-un moment în care nu mai deținea deplina capacitate de exercitare a funcțiilor, fiind deja demis.

Potrivit oficialului social-democrat, cronologia evenimentelor ridică serioase semne de întrebare asupra legalității. Acesta a explicat că, în data de 4 mai, chiar înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan a inclus pe ordinea de zi ordonanța de urgență referitoare la Programul SAFE.

Zamfir a atras atenția asupra faptului că, în timpul acelei ședințe, proiectului inițial i-au fost adăugate nu mai puțin de 12 puncte noi, care includeau facilități pentru anumiți agenți economici. Din perspectiva PSD, o astfel de modificare fundamentală a textului ar fi impus solicitarea unui nou aviz de la Consiliul Legislativ, procedură care nu ar fi fost respectată conform normelor.

„Guvernul demis Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial o OUG, deși nu mai era în funcție. (…) În data de 4 mai, înainte de demitere, Guvernul Bolojan a avut pe ordinea de zi acea ordonanță de urgență cu privire la Programul SAFE de înzestrare a armatei. În timpul ședinței, la acea ordonanță au fost adăugate 12 puncte pe ordinea de zi, printre care și facilități acordate unor agenți economici, lucru care din punctul nostru de vedere ar fi necesitat un nou aviz al Consiliului Legislativ, având în vedere schimbarea fundamentală a Ordonanței”, a afirmat Daniel Zamfir.

Mai mult, liderul senatorilor PSD a reclamat faptul că joi, la trei zile după ce fusese demis, Guvernul Bolojan a repus ordonanța pe ordinea de zi.

Daniel Zamfir a calificat această acțiune drept ilegală, motivând astfel necesitatea intervenției Comisiei de constituționalitate pentru a clarifica dacă a fost încălcat echilibrul puterilor în stat.

„Din punctul nostru de vedere, este un lucru ilegal. Tocmai de aceea am solicitat în Biroul permanent să fie sesizată Comisia de constituționalitate, ca să vedem dacă nu cumva există un conflict de natură constituțională între Guvern și Parlament”, a mai transmis liderul senatorilor PSD.

De cealaltă parte a baricadei, liderul Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a respins categoric acuzațiile de nelegalitate venite dinspre PSD, susținând că parcursul procedural al ordonanței a fost unul corect.

Acesta a confirmat că propunerea de a consulta Comisia de constituționalitate a fost acceptată, însă a subliniat că acest lucru se face doar pentru a obține un punct de vedere până miercuri, înainte ca proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței să intre în circuitul normal de avizare al Senatului.

„A fost o propunere a unor colegi de a trimite, înainte de a trimite în parcursul de avizare normal pentru un proiect de lege venit de la Guvern de aprobare a unei ordonanţe, pentru un punct de vedere al Comisiei de constituţionalitate. Nu există nicio problemă din acest punct de vedere. S-a transmis Comisiei de constituţionalitate pentru a avea un punct de vedere până miercuri, dată la care vom proceda la transmiterea acestui proiect în circuitul de avizare, pentru că Senatul nu are altă posibilitate”, a afirmat Abrudean.

Abrudean a insistat asupra faptului că, în calitatea sa de fost secretar general al Guvernului, cunoaște procedurile reglementate de Legea 561/2009 și este convins că Executivul a acționat legal. El a detaliat că ordonanța a fost adoptată în termen, pe data de 4 mai, iar modificările ulterioare apărute în timpul ședinței sunt practici frecvente.

Conform liderului PNL, a fost necesar un nou aviz al Consiliului Legislativ, care ar fi fost emis pe 5 mai, dată la care Guvernul se afla încă în exercițiul deplin al funcțiilor sale.

Ulterior, ședința din 8 mai a avut doar scopul de a lua act de acest aviz, ceea ce, în opinia sa, nu constituie o încălcare a legii. Întrebat dacă un guvern demis poate îndeplini astfel de formalități, Abrudean a precizat că, atâta timp cât nu sunt adoptate acte noi interzise în perioada de interimat, luarea la cunoștință a unui aviz este perfect legală.

„Câtă vreme nu adoptă acte care nu pot fi adoptate, evident că da, nu este nicio problemă. Deci, nu a adoptat (Guvernul – n.r.) o ordonanţă de urgenţă ca să ia act de un aviz al Consiliului Legislativ, ci pur şi simplu a luat act, deci nu e nicio problemă procedurală”, a spus Mircea Abrudean.

Guvernul a oferit, de asemenea, propriile explicații tehnice prin intermediul unui comunicat emis joi, 7 mai 2026. Reprezentanții Executivului au argumentat că repunerea pe ordinea de zi s-a realizat în strictă conformitate cu legislația privind normele de tehnică legislativă și că nu a fost vorba despre o nouă adoptare a actului normativ, ci despre finalizarea procedurilor pentru cel aprobat deja pe 4 mai.

Potrivit Guvernului, Ordonanța de urgență SAFE are un rol crucial în adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a investițiilor în industria de apărare, profitând de oportunitățile de finanțare externă. Totodată, actul vizează protejarea activelor unor companii considerate strategice pentru securitatea națională.

În comunicat s-a mai precizat că introducerea unor modificări suplimentare în ședința din 4 mai a fost dictată de urgența reglementărilor. Oficialii au recunoscut că graba a fost motivată și de scenariul politic al votării moțiunii de cenzură, situație în care Executivul nu ar mai fi putut emite noi ordonanțe de urgență, fiind esențial ca acest cadru de protecție a industriei de apărare să fie activat înainte de intrarea în interimat.

„Ordonanța de urgență are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin hotărâre a Guvernului. (…) Completările aduse în ședința de Guvern ordonanței de urgență au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca, în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva Executivului, acesta să nu mai poate emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului”, se precizează în comunicatul Guvernului.