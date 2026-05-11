Traficul de arme după războiul din Ucraina. Reprezentanții Frontex atrag atenția că, după oprirea ostilităților, în Ucraina ar putea rămâne cantități semnificative de armament, muniție și explozibili. În lipsa unui control strict și a unor mecanisme eficiente de colectare și distrugere, aceste resurse ar putea ajunge rapid pe piața neagră.

Potrivit evaluărilor agenției, riscul nu este unul teoretic, ci unul „ridicat”, alimentat de două realități: existența unui surplus de arme în zonele de conflict și vulnerabilitățile economice ale populației afectate de război.

Experții europeni compară situația potențială cu cea de după conflictele din fosta Iugoslavie, când armamentul rămas în circulație a alimentat rețele de criminalitate organizată în întreaga Europă. Acest precedent este considerat un exemplu relevant pentru modul în care un conflict militar poate genera efecte secundare pe termen lung în materie de securitate regională.

În anticiparea acestor riscuri, Frontex a consolidat deja supravegherea la frontierele vestice ale Ucrainei și cooperează îndeaproape cu statele membre ale Uniunea Europeană. Scopul principal este detectarea timpurie a tentativelor de trafic de armament și reducerea vulnerabilităților de la granițe.

Autoritățile europene subliniază că securitatea post-conflict trebuie gestionată la fel de riguros ca securitatea din timpul războiului, întrucât tranziția către pace poate crea noi forme de instabilitate.

„Ne pregătim pentru acest lucru încă de la începutul războiului”, a spus oficialul german. „Consider că riscul este deosebit de ridicat după un armistițiu sau un acord de pace. În acel moment, vor exista cantități mari de arme, muniție și explozivi în țară — și mulți oameni care au nevoie de bani. Ar putea apărea contrabanda cu arme la scară mai mare.”

Pe lângă disponibilitatea armelor, un alt factor critic este contextul economic post-război. Regiunile afectate de conflict pot înregistra dificultăți financiare semnificative, ceea ce crește riscul ca unele persoane să fie atrase în activități ilegale, inclusiv contrabandă.

Această combinație între accesul la armament și presiunile economice este considerată de experți unul dintre principalele motoare ale pieței negre de arme în perioadele de tranziție post-conflict.

Avertismentul Frontex evidențiază o dimensiune adesea ignorată a conflictelor armate: efectele de durată asupra securității regionale după încheierea războiului. Pentru Europa, provocarea nu se încheie odată cu oprirea luptelor din Ucraina, ci continuă sub forma prevenirii traficului de arme și a consolidării controlului la frontieră.