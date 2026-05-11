În analiza publicată după adoptarea moțiunii de cenzură din 5 mai, Moody’s susține că schimbările politice de la București au un impact negativ asupra profilului de credit al României.

Potrivit agenției, prăbușirea Executivului crește riscul unei perioade lungi de instabilitate politică și reduce șansele unei consolidări fiscale consistente în următorii ani.

„Căderea guvernului are un impact negativ asupra ratingului de credit, deoarece sporește riscurile unei perioade prelungite de impas politic și este probabil să slăbească perspectivele deja dificile pentru consolidarea fiscală în 2027 și după aceea”, se arată în raport.

Moody’s amintește că Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționa deja într-o formulă fragilă după retragerea PSD din coaliția pro-europeană formată în iunie 2025.

Ulterior, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a dus la căderea Cabinetului.

Potrivit agenției de rating, cele patru formațiuni pro-europene – PSD, PNL, USR și UDMR – dețin împreună o majoritate parlamentară confortabilă, de peste 60%.

Cu toate acestea, Moody’s avertizează că negocierile pentru formarea unui nou guvern ar putea fi dificile, în special din cauza măsurilor fiscale nepopulare care ar trebui adoptate pentru reducerea deficitului bugetar.

„Nu este clar dacă vor reuși să ajungă la un consens cu privire la măsurile fiscale necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de consolidare ale României și pentru menținerea sprijinului pentru austeritatea fiscală, pe fondul unei opoziții populare și politice din ce în ce mai puternice”, precizează raportul.

Agenția subliniază că măsurile de austeritate introduse deja – majorări de taxe, înghețarea salariilor și pensiilor din sectorul public și reducerea cheltuielilor – au afectat serios popularitatea partidelor aflate la guvernare.

Potrivit Moody’s, PSD a pierdut teren în fața George Simion și a partidului AUR, pe fondul nemulțumirilor sociale generate de măsurile fiscale.

În ciuda tensiunilor politice, agenția estimează că România va înregistra în acest an o reducere semnificativă a deficitului bugetar.

Moody’s se așteaptă ca deficitul să ajungă la 6,5% din PIB în 2026, comparativ cu 7,9% în 2025.

Instituția explică faptul că această îmbunătățire vine în principal din măsurile de consolidare fiscală adoptate deja:

bugetul pentru 2026 aprobat în martie;

pachetele fiscale implementate în iulie și septembrie 2025;

reformele pentru îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare.

Datele analizate de Moody’s arată că deficitul cash s-a redus la 1% din PIB în primul trimestru al anului 2026, comparativ cu 2,3% în aceeași perioadă a anului trecut.

Agenția consideră însă că perspectivele fiscale pe termen mediu s-au deteriorat după căderea Guvernului Bolojan.

Anterior, Moody’s estima că România va continua un proces gradual de consolidare fiscală și că datoria publică s-ar putea stabiliza la aproximativ 65% din PIB spre finalul deceniului, față de 59,4% la finalul lui 2025.

Totuși, raportul atrage atenția că autoritățile nu au prezentat măsuri concrete pentru atingerea țintelor de deficit asumate pentru următorii ani.

„Riscurile la adresa consolidării fiscale multianuale vor fi deosebit de acute pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare din 2028 și stimulentele politice se îndepărtează tot mai mult de o consolidare fiscală dificilă”, avertizează Moody’s.

Potrivit agenției, apropierea ciclului electoral ar putea face tot mai dificilă adoptarea unor măsuri nepopulare de reducere a deficitului.

Raportul Moody’s evidențiază și presiunile apărute în piețele financiare după tensiunile politice de la București.

Randamentele obligațiunilor interne pe cinci ani au urcat la 7% pe 4 mai, comparativ cu 6,1% la finalul lunii februarie.

În paralel, randamentele obligațiunilor externe pe 10 ani denominate în euro au crescut la 6%, de la aproximativ 5,2%.

Totodată, leul s-a depreciat cu aproape 3% față de moneda europeană în intervalul 28 aprilie – 5 mai.

Moody’s avertizează că această evoluție este importantă deoarece aproape jumătate din datoria României este denominată în valută străină, ceea ce face costurile datoriei sensibile la cursul de schimb.

Agenția de rating arată însă că România și-a acoperit deja aproximativ o treime din necesarul de finanțare pentru acest an, ceea ce limitează efectele unei eventuale creșteri temporare a costurilor de împrumut.

În plus, țara beneficiază de tot mai mult sprijin financiar extern din partea Uniunii Europene și a instituțiilor multilaterale.

Potrivit raportului, în 2026 România ar urma să primească:

2,5 miliarde de euro prin facilitatea SAFE a UE pentru cheltuieli de apărare;

1,5 miliarde de euro din partea instituțiilor financiare multilaterale.

Moody’s amintește și de fondurile din PNRR, estimând că România ar putea primi în acest an împrumuturi de aproximativ 3,2 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Agenția atrage atenția că un blocaj politic prelungit ar putea afecta implementarea reformelor necesare pentru finalizarea PNRR înainte de termenul-limită din august 2026.

Totuși, raportul notează că PSD a transmis că nu va bloca măsurile necesare pentru accesarea finanțărilor europene.

În evaluarea Moody’s, stabilitatea politică și continuitatea reformelor fiscale vor deveni factori esențiali pentru evoluția ratingului României în următorii ani.