Grupul senatorilor PSD a transmis o poziție comună extrem de critică la adresa politicilor promovate de fostul premier Ilie Bolojan, susținând că România se confruntă cu efecte economice și sociale grave, confirmate de datele Institutului Național de Statistică.

Social-democrații afirmă că măsurile de austeritate și direcția economică adoptată în ultimele luni au dus la scăderea nivelului de trai, închiderea firmelor și creșterea șomajului.

În mesajul transmis public, senatorii PSD au vorbit despre ceea ce au numit consecințele „catastrofale” ale reformelor promovate de fostul Executiv.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că România riscă să intre într-o criză economică profundă dacă Produsul Intern Brut va continua să scadă și în primul trimestru din 2026.

Acesta a declarat că următoarele date publicate de Institutul Național de Statistică ar putea confirma un nou trimestru consecutiv de contracție economică.

„Trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de #scădere economică. Câteva zile ne mai despart de anunțul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluția Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de «recesiune tehnică», ci de CRIZĂ ECONOMICĂ!”, a transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu a susținut că deteriorarea economiei s-a produs în perioada mandatului fostului premier Ilie Bolojan și a criticat politicile economice aplicate în ultimul an.

„Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre «prim-ministrul reformelor», despre «austeritatea care vindecă», despre povestea vândută României timp de aproape un an”, a scris Grindeanu.

Liderul social-democrat a prezentat și o serie de indicatori economici pe care îi consideră alarmanți, invocând scăderea PIB-ului, creșterea numărului de firme radiate și majorarea șomajului.

„Recesiune puternică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în Q4 2025 – cea mai mare scădere trimestrială de la 2012 încoace. Q1 2026 confirmă acum a treia scădere consecutivă. Marile bănci și-au tăiat brutal prognozele, de la 2% la valori care încep cu ZERO. Absolut toate revizuirile sunt în jos.

Mii de firme închise. 83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni – cu 32% mai multe decât în 2024. Niciun județ din România nu a făcut excepție. În București singur – 9.500 dizolvări (+35%).

În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvență (+14%) și 5.500 și-au suspendat activitatea.

Peste 70 de mii de locuri de muncă dispărute. Și tot atâtea familii care au pe cineva rămas fără loc de muncă între iunie 2025 și martie 2026! Șomajul a urcat la 6,3%. Peste 500.000 de români nu au loc de muncă astăzi. Tinerii? Aproape 30% șomaj.”, a transmis acesta.

„Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD. O spun INS, ONRC, BNR, FMI și toate băncile mari care își revizuiesc prognozele în jos, lună de lună. Au promis reformă. Au livrat recesiune! Au promis disciplină. Au livrat falimente! Au promis stabilitate. Au livrat o jumătate de milion de șomeri! Acesta este adevărul. Restul este propagandă.”, a mai afirmat liderul PSD.

În paralel cu disputele economice și negocierile pentru viitorul Executiv, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că varianta alegerilor anticipate este foarte dificil de pus în practică, însă nu ar trebui exclusă total în actualul context politic.

„Din punct de vedere constituțional, se ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului”, a declarat fostul premier.

Totuși, acesta a subliniat că președintele Nicușor Dan a transmis deja că nu susține această variantă.

„Președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci, dacă şi constituțional, şi politic, alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puţin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, a explicat Emil Boc.

Emil Boc a susținut că responsabilitatea pentru formarea unui nou guvern aparține în primul rând partidelor care au susținut moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

„Primul răspuns trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul”, a afirmat edilul, precizând că aceștia au „responsabilitatea politică și morală” de a construi o nouă majoritate parlamentară.

Fostul premier a criticat și radicalizarea discursului politic din ultimele zile, afirmând că pozițiile foarte dure adoptate de partide reduc semnificativ șansele unor negocieri eficiente.

În opinia sa, după consultările de la Palatul Cotroceni, liderii politici „vor trebui să-şi pună picioarele în apă rece” și să revină la un ton mai echilibrat și pragmatic.

Totodată, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică și că prioritatea ar trebui să fie refacerea unei majorități pro-europene stabile.