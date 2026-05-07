Ministrul interimar al Finanțelor a transmis joi, într-un mesaj publicat după un eveniment organizat de Banca Națională a României și partenerii din cadrul Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, că România începe să obțină rezultate concrete în plan economic și fiscal.

Potrivit acestuia, aderarea la OCDE reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale României din următorii ani și un pas esențial pentru consolidarea poziției țării în economia globală.

”România livrează rezultate concrete acolo unde, ani la rând, a livrat doar promisiuni. Stabilitatea economică, disciplina fiscală şi credibilitatea internaţională nu mai sunt doar mize, ci rezultate confirmate de guvernul Ilie Bolojan. Aderarea la OCDE este următorul mare salt economic şi strategic al României”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că aderarea la organizația economiilor dezvoltate ar putea aduce României:

investiții externe mai mari;

politici publice mai eficiente;

instituții mai solide;

creșterea competitivității economiei;

consolidarea încrederii investitorilor internaționali.

Alexandru Nazare afirmă că România a făcut progrese importante în procesul de aderare la OCDE, reușind să finalizeze aproape toate capitolele tehnice necesare.

”România a închis deja 24 dintre cele 25 de comitete din procesul de aderare, inclusiv comitete aflate exclusiv în coordonarea Ministerului Finanţelor”, a anunțat ministrul interimar

Oficialul consideră că acest rezultat demonstrează că administrația românească poate funcționa la standardele economiilor dezvoltate atunci când există continuitate și direcție clară.

”Este un rezultat care confirmă că România poate performa la standardele economiilor dezvoltate atunci când există direcţie, seriozitate şi responsabilitate administrativă”, a precizat acesta.

Ministrul interimar al Finanțelor a amintit că, în urmă cu doar câteva luni, principalele semne de întrebare ale investitorilor vizau capacitatea României de a controla deficitul bugetar și de a implementa reformele fiscale promise.

Potrivit lui Nazare, România a pornit de la un deficit de 9,3% din PIB în 2024, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, însă a reușit ulterior o ajustare fiscală importantă.

”Au existat multe semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a realiza această ajustare fiscală, multe îndoieli legate de eficienţa măsurilor adoptate şi numeroase contestări ale direcţiei reformelor asumate. Rezultatele arată însă clar că România merge în direcţia corectă”, a explicat Nazare

Acesta susține că deficitul cash a fost redus la 7,65% din PIB în 2025.

”După un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, România a redus deficitul cash la 7,65% din PIB în 2025. Am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, dar am realizat şi cea mai mare ajustare fiscală din Europa. Aceasta este diferenţa dintre ezitare şi acţiune”, a afirmat Nazare.

Evoluția deficitului bugetar prezentată de Ministerul Finanțelor

Indicator Nivel Deficit bugetar 2024 9,3% din PIB Deficit cash 2025 7,65% din PIB Situația României în UE Cel mai mare deficit Ajustare fiscală realizată Cea mai mare din Europa Obiectiv Consolidare fiscală și stabilitate economică

Ministrul interimar al Finanțelor susține că datele economice din primul trimestru indică faptul că România își poate respecta țintele asumate pentru următorii ani.

”Evaluarea primului trimestru confirmă că suntem în traiectoria corectă pentru atingerea ţintelor asumate pentru 2026 şi 2027”, a declarat Alexandru Nazare.

În paralel, oficialul afirmă că interesul pentru investiții în economia românească se menține ridicat.

Potrivit acestuia, aderarea la OCDE ar putea accelera acest proces și ar contribui la consolidarea stabilității economice pe termen lung.

”Aderarea la OCDE va aduce mai mult decât standarde şi evaluări internaţionale: va însemna investiţii majore, politici publice mai eficiente, instituţii mai solide, mai multă încredere din partea partenerilor externi şi o economie românească mai competitivă”, a adăugat ministrul interimar

Alexandru Nazare avertizează că procesul de consolidare fiscală nu trebuie oprit după 2026 și că România trebuie să continue reformele economice pentru a evita revenirea dezechilibrelor bugetare.

”Consolidarea fiscală nu se opreşte în 2026. Ea trebuie dusă mai departe, în anii următori, cu consecvenţă, responsabilitate şi seriozitate. România nu îşi mai permite paşi înapoi”, a afirmat acesta

Mesajul oficialului vine într-un moment în care piețele financiare și investitorii urmăresc atent evoluția deficitului bugetar, stabilitatea politică și capacitatea Guvernului de a continua reformele asumate la nivel european.