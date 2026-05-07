Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor din Grecia a depus un proiect legislativ care schimbă radical regulile privind plățile în numerar. Potrivit documentului, orice tranzacție cu o valoare de cel puțin 500 de euro ar urma să fie realizată exclusiv prin mijloace electronice, fie că este vorba despre transfer bancar, card sau alte sisteme digitale de plată.

Noua regulă nu va ține cont de modul în care este împărțită plata, ci de valoarea totală a tranzacției. Practic, autoritățile încearcă să elimine metoda folosită frecvent pentru evitarea restricțiilor, prin împărțirea unei sume mari în mai multe plăți mai mici.

Guvernul elen susține că măsura este necesară într-o economie care încă se confruntă cu probleme legate de evaziunea fiscală și tranzacțiile nefiscalizate. Oficialii consideră că limitarea utilizării numerarului poate crește gradul de transparență și poate ajuta statul să urmărească mai eficient circuitul banilor.

Una dintre cele mai dure prevederi ale proiectului este legată de sancțiuni. Autoritățile elene propun ca amenda pentru încălcarea regulilor să fie egală cu dublul sumei plătite ilegal în numerar.

Asta înseamnă că o tranzacție cash de 2.000 de euro realizată peste plafonul legal ar putea atrage o sancțiune de 4.000 de euro. Guvernul mizează pe efectul psihologic și financiar al unor astfel de amenzi pentru a forța trecerea accelerată către plățile electronice.

Executivul de la Atena consideră că utilizarea numerarului continuă să faciliteze o parte importantă a economiei gri, iar limitarea cash-ului ar putea contribui la creșterea colectării taxelor și la reducerea fraudei fiscale.

Noile măsuri nu apar izolat. În ultimii ani, Grecia a încercat să își transforme profund sistemul fiscal și financiar, mai ales după criza economică severă prin care a trecut țara.

Autoritățile au introdus treptat facturarea electronică, conectarea caselor de marcat la sistemele fiscale centrale și stimulente pentru plățile digitale. Acum, prin noul proiect, statul grec face un nou pas către reducerea dependenței de numerar.

În paralel, proiectul include și prevederi privind monitorizarea mai strictă a tranzacțiilor cu criptomonede. Guvernul elen urmărește să crească supravegherea activelor digitale, într-un context în care tot mai multe state europene încearcă să reglementeze piața crypto și să limiteze riscurile privind spălarea banilor sau ascunderea veniturilor.

Interesul autorităților pentru criptomonede a crescut puternic în ultimii ani, mai ales pentru că aceste active sunt considerate mai dificil de urmărit din punct de vedere fiscal.

Pachetul legislativ nu vizează doar plățile cash și criptomonedele. Autoritățile pregătesc și schimbări legate de declarațiile de TVA.

Proiectul prevede reducerea penalităților pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA cu sold zero sau cu credit fiscal. Guvernul susține că această măsură urmărește să facă diferența între întârzierile administrative fără impact bugetar și cazurile reale de fraudă fiscală.

Ce schimbări pregătește Grecia pentru plățile cash

Măsură Ce prevede proiectul Limită pentru plăți cash Maximum 500 euro Plăți peste plafon Obligatoriu electronic Calculul plafonului La valoarea totală a tranzacției Amendă pentru încălcarea regulii Dublul sumei plătite ilegal Obiectiv principal Combaterea evaziunii fiscale Alte măsuri incluse Monitorizarea criptomonedelor și modificări fiscale

Decizia Greciei vine într-un moment în care tot mai multe state europene încearcă să limiteze utilizarea numerarului și să încurajeze plățile digitale.

Susținătorii acestor măsuri spun că reducerea tranzacțiilor cash ajută la combaterea evaziunii fiscale, la creșterea transparenței și la modernizarea economiei.

Criticii avertizează însă că limitarea numerarului poate afecta persoanele în vârstă, populația din zonele rurale sau pe cei care nu au acces facil la servicii bancare și tehnologii digitale. În plus, există temeri legate de extinderea supravegherii financiare și de reducerea libertății de utilizare a propriilor bani.

În România există deja reguli privind limitarea plăților în numerar, introduse pentru combaterea evaziunii fiscale.

În prezent, între persoane fizice plafonul general pentru tranzacțiile cash este de 50.000 de lei pe tranzacție. Pentru relațiile dintre persoane fizice și firme sau PFA-uri există limite mai mici, stabilite prin legislația fiscală.

Autoritățile române au justificat aceste restricții prin nevoia de a reduce economia subterană și de a crește trasabilitatea tranzacțiilor financiare.

Cu toate acestea, România rămâne una dintre țările europene în care numerarul este folosit foarte mult, atât în comerțul de zi cu zi, cât și în tranzacțiile dintre persoane fizice.