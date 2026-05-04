Guvernul a aprobat, în ședința de luni, hotărârea care permite continuarea programului „Noua Casă” și în 2026, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Măsura este destinată în special persoanelor care își cumpără prima locuință sau care întâmpină dificultăți în accesarea unui credit ipotecar standard.

Potrivit autorităților, programul rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru accesul la locuințe, oferind condiții de finanțare mai avantajoase comparativ cu produsele bancare obișnuite.

De la lansarea sa, în 2009, și până la finalul lunii februarie 2026, au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de aproximativ 31,72 miliarde de lei, ceea ce confirmă rolul major al programului în piața imobiliară din România.

Decizia de continuare a programului vine pe fondul evoluțiilor din piața imobiliară și financiară, unde costurile din construcții au crescut, iar standardele de creditare au rămas prudente.

Autoritățile subliniază că menținerea acestui mecanism contribuie la echilibrarea pieței și la asigurarea accesului echitabil la finanțare, în special pentru tineri și familiile aflate la prima achiziție.

Totodată, programul are efecte indirecte importante, susținând sectoare conexe precum construcțiile și serviciile financiare.

În paralel, Guvernul a adoptat două ordonanțe de urgență care vizează deblocarea și accelerarea investițiilor publice la nivel local.

Prin aceste măsuri, autoritățile locale vor putea accesa finanțări temporare de până la 12 miliarde de lei, sub formă de împrumuturi avantajoase, menite să susțină finalizarea proiectelor și să crească absorbția fondurilor europene.

Scopul principal este evitarea blocajelor generate de lipsa temporară de lichidități și menținerea ritmului de implementare a investițiilor.

Primul act normativ introduce un mecanism de finanțare pentru proiectele din PNRR, prin acordarea de împrumuturi fără dobândă din Trezoreria Statului, în limita a 10 miliarde de lei.

Aceste fonduri sunt destinate susținerii celor peste 11.300 de contracte aflate în derulare, cu o valoare totală de aproximativ 46 de miliarde de lei.

Împrumuturile au caracter temporar și funcționează ca un „credit-punte”, acoperind decalajele de cash-flow dintre momentul efectuării lucrărilor și cel al decontării fondurilor europene.

Prin acest mecanism, autoritățile urmăresc accelerarea implementării proiectelor, respectarea termenelor asumate și evitarea pierderii fondurilor europene.

Alte 2 miliarde lei pentru finalizarea proiectelor europene

Al doilea act normativ prevede acordarea de împrumuturi de până la 2 miliarde de lei, provenite din veniturile din privatizare, pentru finalizarea proiectelor din perioada 2014–2020 și pentru cofinanțarea investițiilor actuale.

Aceste finanțări sunt acordate în condiții avantajoase și au rolul de a preveni blocarea proiectelor și pierderea fondurilor deja contractate.

Măsura vizează și reducerea presiunii asupra bugetelor locale, precum și evitarea unor riscuri administrative, cum ar fi litigii sau corecții financiare.

Un pachet cu impact major în economie

Prin aceste decizii, Guvernul încearcă să susțină simultan două direcții esențiale: accesul populației la locuințe și accelerarea investițiilor publice.

Pachetul de măsuri, estimat la peste 12 miliarde de lei, este gândit pentru a menține ritmul dezvoltării economice, a sprijini comunitățile locale și a asigura utilizarea eficientă a fondurilor europene.