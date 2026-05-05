În 2026, regula nu mai este doar „poți sau nu poți plăti cash”, ci mai ales dacă poți demonstra proveniența banilor și legalitatea tranzacției. De aici apar și cele mai mari riscuri.

În mod direct, legea nu stabilește un plafon clar pentru plățile cash între persoane fizice. Asta înseamnă că, teoretic, două persoane pot face o tranzacție în numerar, indiferent de valoare.

În practică, însă, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Orice sumă mare de bani, mai ales dacă este utilizată frecvent sau fără o justificare evidentă, poate ridica semne de întrebare. Autoritățile fiscale nu urmăresc neapărat existența unei limite fixe, ci coerența dintre veniturile declarate și sumele utilizate.

De exemplu, dacă o persoană fără venituri declarate consistente face o plată mare în numerar, există riscul ca această diferență să fie interpretată ca venit nedeclarat. În astfel de situații, pot apărea verificări din partea ANAF, solicitări de documente și chiar recalculări de taxe.

Cu alte cuvinte, nu plafonul este problema principală, ci lipsa unei justificări clare pentru bani.

În cazul tranzacțiilor auto între persoane fizice, plata în numerar este încă foarte răspândită. Mulți cumpărători preferă această variantă pentru simplitate, iar vânzătorii o acceptă pentru rapiditate.

Totuși, apar riscuri importante atunci când suma din contract nu reflectă realitatea. Practica de a declara o valoare mai mică decât cea plătită efectiv este încă întâlnită, însă devine din ce în ce mai riscantă.

Dacă există diferențe între suma reală și cea din acte, iar tranzacția ajunge să fie verificată, pot apărea probleme fiscale. Autoritățile pot considera că diferența reprezintă venit nedeclarat sau pot solicita explicații suplimentare.

În plus, în lipsa unui transfer bancar, este mai dificil de demonstrat traseul banilor. În cazul unui conflict sau al unui control, dovada plății devine mult mai slabă.

De aceea, chiar dacă plata cash nu este interzisă, tot mai mulți aleg varianta transferului bancar, tocmai pentru siguranță.

În cazul imobiliarelor, lucrurile sunt mult mai stricte, chiar dacă legea nu interzice explicit plata cash între persoane fizice.

În realitate, majoritatea tranzacțiilor se desfășoară prin bancă. Notarii solicită documente clare care să arate proveniența banilor și modul în care aceștia au fost transferați. Este o măsură care ține de legislația privind prevenirea spălării banilor.

Pentru sumele mari, utilizarea numerarului devine dificilă nu doar din punct de vedere logistic, ci și din perspectiva controalelor. Transportul banilor, justificarea lor și lipsa unei trasabilități clare pot atrage suspiciuni.

Astfel, chiar dacă nu există o interdicție directă, sistemul este construit în așa fel încât să descurajeze utilizarea cash-ului în tranzacții imobiliare.

Unul dintre cele mai sensibile puncte legate de numerar este legătura cu verificările fiscale. Autoritățile nu se uită doar la tranzacție, ci la întregul context financiar al unei persoane.

Dacă există diferențe între veniturile declarate și cheltuielile realizate, inclusiv cele în numerar, aceste discrepanțe pot declanșa controale. În astfel de situații, contribuabilul trebuie să demonstreze proveniența banilor, fie că este vorba despre economii, donații sau alte surse legale.

În lipsa documentelor, sumele respective pot fi reîncadrate ca venituri impozabile, ceea ce înseamnă taxe suplimentare și penalități.

Acesta este motivul pentru care, chiar și în absența unei limite fixe, utilizarea cash-ului a devenit mai sensibilă decât în trecut.

Tendința autorităților este clară: reducerea utilizării numerarului și creșterea transparenței financiare. Banii cash sunt greu de urmărit, iar acest lucru favorizează evaziunea fiscală și economia informală.

În schimb, plățile prin bancă oferă trasabilitate și permit verificarea rapidă a tranzacțiilor. Din acest motiv, tot mai multe mecanisme administrative și fiscale împing indirect populația către metode digitale.

Dincolo de interpretări și situații particulare, există o regulă care devine esențială în 2026: orice sumă de bani utilizată trebuie să poată fi justificată.

Nu contează dacă plata este făcută pentru o mașină, un apartament sau o simplă tranzacție între persoane. În momentul în care suma este mare și nu poate fi explicată, apar riscuri.

Numerarul nu este interzis, dar devine din ce în ce mai atent monitorizat. Iar în lipsa documentelor, ceea ce pare o tranzacție simplă se poate transforma rapid într-o problemă fiscală.