Pe măsură ce românii își planifică vacanțele tot mai departe de casă, riscurile de a cădea victime unor escrocherii ingenioase cresc proporțional cu entuziasmul de a vedea locuri noi. De la străzile luminate din New York până la templele din Bali, turiștii sunt avertizați să fie extrem de vigilenți pentru a nu-și transforma concediul de vis într-un coșmar financiar.

În Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai cunoscute capcane se regăsește chiar în „centrul universului”, Times Square (New York). Aici, personaje deghizate în Mickey Mouse sau Spider-Man insistă agresiv să facă poze cu turiștii, pentru ca imediat după declanșarea blițului să ceară un „bacșiș” forțat de $10-$20, devenind adesea recalcitranți dacă nu primesc suma dorită.

În Mexic, turiștii care optează pentru închirierea unei mașini trebuie să se ferească de polițiștii falși sau corupți. Aceștia pot opri vehiculele pentru infracțiuni inventate, cerând plata „amenzii” pe loc, în numerar. Recomandarea este ca turiștii să refuze categoric plata directă și să ceară să meargă la secția de poliție pentru a achita orice contravenție în mod oficial.

Nici Cuba nu este lipsită de riscuri; în restaurantele private, cunoscute sub numele de paladares, nota de plată poate apărea „umflată”. Este esențială verificarea prețurilor din meniu, deoarece pe notă pot fi adăugate băuturi sau garnituri care nu au fost niciodată comandate.

În Thailanda, una dintre cele mai costisitoare escrocherii este „Jet Ski Damage”. După ce închiriezi un jet ski, la returnare ți se vor arăta zgârieturi „noi”, sub care se observă clar rugină veche, semn că defectul era preexistent. Sub amenințarea forței, turiștilor li se cer mii de euro pentru reparații.

În Emiratele Arabe Unite, principala problemă o reprezintă taxiurile neoficiale de la aeroport. Taximetriștii „la negru” profită de oboseala turiștilor și îi taxează de 3-4 ori mai mult decât taxiurile oficiale dotate cu aparat (RTA).

Nici destinațiile de lux precum Maldive nu sunt ferite de surprize neplăcute. Dacă alegeți să stați pe o insulă locală, și nu într-un resort izolat, verificați dacă excursiile cu barca includ toate taxele de mediu (Green Tax) și taxele de serviciu. În caz contrar, vă puteți trezi cu un plus de 22% la prețul final, comunicat în ultima secundă.

În Japonia, siguranța aparentă poate fi înșelătoare în cartierul Roppongi (Tokyo). Turiștii sunt invitați în baruri cu promisiunea de „băutură nelimitată la $20”, însă riscă să fie drogați, iar cardurile să le fie golite după ce se trezesc cu note de plată de mii de dolari. Regula de aur în Japonia este să nu intrați niciodată într-un bar unde sunteți invitat de cineva de pe stradă.

În Vietnam, escrocii mizează pe confuzia valutară, profitând de faptul că bancnotele de 500.000 și 20.000 Dong au culori foarte asemănătoare. Aceștia dau intenționat restul greșit „din greșeală”, bazându-se pe neatenția străinilor la schimbul de mână.

În cele din urmă, în Indonezia, în special la templele din Bali, localnicii se dau drept „ghizi oficiali” falși. Aceștia susțin că accesul este permis doar cu însoțitor sau că anumite zone sunt „sacre și închise”, pretinzând taxe speciale inventate pentru a permite accesul vizitatorilor.