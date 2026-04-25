Tragedie și mister la graniță. Dincolo de tragedia pierderii de vieți omenești, sâmbătă seară a izbucnit un scandal legat de statutul legal al americanilor pe pământ mexican: Ministerul de Interne din Mexic a anunțat oficial că aceștia nu aveau autorizație de operare.

Totul a început în statul Chihuahua, chiar la granița cu Statele Unite. Timp de trei luni, o anchetă minuțioasă a urmărit urmele laboratoarelor clandestine de droguri sintetice. Vineri și sâmbătă, forțele de ordine au lovit decisiv în localitatea Morelos, reușind să distrugă șase astfel de laboratoare.

Tragedia s-a produs la întoarcerea din misiune. Cei doi americani și doi oficiali mexicani se aflau în prima mașină a unui convoi oficial format din cinci vehicule. Într-o curbă periculoasă, mașina a derapat și s-a prăbușit în gol. Nimeni din vehicul nu a supraviețuit impactului violent.

Într-o declarație inițială emisă duminică, procurorul general al statului Chihuahua, César Jáuregui, a afirmat că în convoi se aflau și soldați mexicani și membri ai Agenției de Investigații a Statului Chihuahua. El a explicat că agenții americani erau „ofițeri de instruire” care „îndeplineau sarcini de instruire ” .

Deși Ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a deplâns pierderea a „doi membri ai personalului ambasadei” pe care i-a descris drept ofițeri care „îndeplineau sarcini de instruire”, detaliile oferite de autoritățile mexicane conturează o poveste mult mai complicată:

Intrare sub paravan: Unul dintre agenți intrase în Mexic pur și simplu ca „vizitator”, în timp ce al doilea deținea un pașaport diplomatic. Afilierea CIA: Postul CBS și alte instituții media americane au confirmat rapid că, dincolo de eticheta diplomatică, cei doi aparțineau de fapt CIA (Central Intelligence Agency). Lipsa avizului oficial: Ministerul de Interne mexican a fost categoric — deși participau la acțiuni de teren, acești agenți nu aveau documentele necesare care să le permită să opereze activ în cadrul raziei.

Acest incident scoate la lumină realitatea dură a luptei antidrog sub administrația Donald Trump. Mexicul, aflat sub o presiune constantă din partea Washingtonului, și-a intensificat în ultimele luni eforturile, extrădând zeci de traficanți și permițând o prezență americană tot mai vizibilă pe teritoriul său.

Totuși, faptul că agenți CIA participă la raiduri armate în locuri precum Chihuahua, uneori fără acoperirea legală completă cerută de statul mexican, ridică serioase semne de întrebare despre suveranitate și regulile jocului în acest „război” nesfârșit.

Președinta mexicană, Claudia Sheinbaum, a declarat că biroul procurorului federal investighează potențiale încălcări ale securității naționale. „Orice activitate desfășurată de agențiile americane pe teritoriul nostru” trebuie să respecte legile mexicane privind securitatea națională și să fie autorizată de guvernul federal, a subliniat ea.

„Această tragedie este o reamintire solemnă a riscurilor cu care se confruntă oficialii noștri care se dedică protejării comunităților”, a transmis ambasadorul Johnson. Însă, pentru autoritățile de la Ciudad de México, miza nu este doar siguranța, ci și controlul.

În timp ce steagurile sunt coborâte în bernă pentru cei patru ofițeri, ancheta continuă să verifice cum a fost posibil ca ofițeri străini să participe la o misiune de luptă pe teren fără a avea undă verde oficială de la ministerul de resort.