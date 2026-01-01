UPDATE: Rusia susține că a decodat datele unei drone ucrainene doborâte la începutul săptămânii. Autoritățile de la Moscova au precizat că informațiile obținute vor fi transmise Statelor Unite prin canalele oficiale de comunicare.

Ministerul rus al Apărării a informat că decriptarea datelor de navigație ale dronei ar fi indicat că ținta finală a atacului ucrainean din 29 decembrie 2025 ar fi fost o reședință prezidențială situată în regiunea Novgorod. Totodată, instituția a subliniat că aceste materiale urmează să fie transferate oficial către partea americană.

„Decriptarea datelor de navigaţie a arătat că ţinta finală a atacului cu dronă ucrainean din 29 decembrie 2025 a fost o ţintă de la Reşedinţa Prezidenţială Rusă din regiunea Novgorod. (…) Aceste materiale vor fi transferate părţii americane prin canalele stabilite”, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Știrea inițială: Concluzia CIA confirmă dezmințirea transmisă imediat de autoritățile de la Kiev și subminează afirmațiile făcute de Rusia pe 29 decembrie. Evaluarea a fost prezentată lui Donald Trump de către directorul CIA, John Ratcliffe, potrivit unor oficiali americani citați de CNN, informație relatată și de The Kyiv Independent.

Rusia a acuzat public Ucraina că ar fi lansat 91 de drone asupra unei reședințe folosite de Vladimir Putin, iar liderul de la Kremlin i-a transmis personal această afirmație lui Donald Trump în cadrul unei convorbiri telefonice. Inițial, Trump a reacționat declarând că este foarte furios în legătură cu incidentul raportat, însă ulterior și-a schimbat poziția, adoptând un ton mai sceptic față de veridicitatea acuzațiilor.

Potrivit CNN, Trump a distribuit miercuri un editorial publicat de New York Post, cu titlul Fanfaronada despre un atac al lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii, material în care este pusă sub semnul întrebării credibilitatea afirmațiilor venite din partea Rusiei. Apariția acuzației a coincis cu un moment sensibil, în care Ucraina și Statele Unite coordonau un cadru de pace actualizat, o sincronizare pe care Kievul a descris-o drept deliberată.

În aceeași zi în care Rusia a lansat acuzația, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Moscovei, catalogându-le drept o nouă minciună și avertizând că Rusia caută un pretext pentru a justifica noi atacuri asupra Ucrainei. Acest avertisment a fost urmat, la scurt timp, de reluarea atacurilor rusești.

În noaptea de 1 ianuarie, Rusia a lansat un atac cu drone care s-a prelungit până dimineață, provocând moartea a cel puțin doi civili și rănirea altor 16 persoane. Până la prânz, grupurile de monitorizare au raportat lansarea unei rachete de croazieră către regiunea Poltava.

Totodată, Rusia a desfășurat atacuri masive cu drone asupra regiunilor Odesa și Volînia, aceasta din urmă situată la granița cu Polonia și Belarus. Atacurile au provocat avarii semnificative infrastructurii energetice și critice și au lăsat un număr considerabil de consumatori fără energie electrică în noaptea de Anul Nou, conform informațiilor furnizate de Ministerul Energiei.