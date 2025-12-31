Potrivit ministrului, cercetările din Rusia se concentrează pe mai multe direcții susținute direct de președintele Vladimir Putin, care a decis să majoreze de opt ori finanțarea pentru studiile legate de îmbătrânire. Printre proiectele sprijinite se numără cercetările privind mecanismele imunității înnăscute în procesul de îmbătrânire fiziologică și patologică, identificarea unor markeri capabili să prezică evoluția îmbătrânirii, precum și studiul legăturii dintre modificările apărute la nivelul creierului și ochilor și boala Alzheimer, conform Moscow Times.

Mihail Murașko a arătat că specialiștii ruși au realizat anumite progrese în prelungirea duratei de viață, fără a oferi însă detalii concrete. El a precizat că longevitatea este influențată de o combinație de factori, printre care se numără bolile autoimune, diabetul și alte afecțiuni care pot afecta organismul pe termen lung.

În paralel, optimismul privind viitorul longevității a fost exprimat și de directorul general al Sberbank, Herman Gref. La finalul lunii noiembrie, acesta a afirmat că oamenii ar putea avea șansa de a trăi veșnic în jurul anului 2032, declarație făcută în cadrul unei discuții cu Vladimir Putin, la conferința dedicată inteligenței artificiale intitulată „Călătorie în lumea inteligenței artificiale”. Președintele rus a susținut această idee, afirmând că speranța medie de viață în Rusia ar putea ajunge la 150 de ani.

„Crearea unei pastile anti-îmbătrânire universale va rămâne o provocare. Probabil că ar trebui să abordeze, în primul rând, problemele de reglare a sistemului imunitar. Această inițiativă privind longevitatea este finanțată în prezent activ în țara noastră și în străinătate, deoarece creșterea speranței de viață și, cel mai important, un stil de viață sănătos sunt fundamentale pentru umanitate”, a declarat ministrul rus al Sănătăţii într-un interviu acordat Rossiya-24.

Interesul intens al lui Vladimir Putin pentru prelungirea vieții a fost semnalat și anterior. În septembrie 2024, presa internațională a relatat că liderul de la Kremlin este profund preocupat de ideea vieții veșnice și că le-a cerut oamenilor de știință să dezvolte tratamente anti-îmbătrânire. În acest context, Ministerul Sănătății a solicitat institutele științifice să prezinte rapoarte privind activitatea lor în combaterea îmbătrânirii celulare, a tulburărilor cognitive, a osteoporozei și în întărirea sistemului imunitar.

Datele oficiale arată că finanțarea cercetării în domeniul îmbătrânirii și al prelungirii vieții a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în perioada 2016–2020 sprijinul financiar se ridica la 21 de milioane de ruble, în intervalul 2021–2025 suma a ajuns la 172 de milioane de ruble. În același timp, Moscova a susținut 43 de proiecte de medicină fundamentală legate de îmbătrânire, comparativ cu doar șapte proiecte în perioada 2016–2020, cele mai multe cereri fiind aprobate între anii 2021 și 2023. Valoarea granturilor standard a crescut, de asemenea, de la 3–6 milioane de ruble în 2017 la 4–7 milioane de ruble anual în 2024.

Interesul lui Vladimir Putin pentru longevitate a fost remarcat inclusiv în timpul unei vizite oficiale la Beijing, în septembrie, când a discutat cu liderul chinez Xi Jinping despre perspectivele creșterii speranței de viață și despre posibilitatea realizării unor transplanturi permanente de organe.