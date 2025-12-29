Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că acest atac iresponsabil echivalează cu „terorism de stat” și că țintele pentru lovituri de răzbunare ale forțelor armate ruse au fost deja stabilite.

În urma incidentului, Moscova își va revizui poziția în negocierile de pace cu Ucraina, deși Rusia nu intenționează să părăsească discuțiile, conform Reuters. Nu era clar dacă Vladimir Putin se afla în reședință în momentul presupusului atac.

„Astfel de acțiuni iresponsabile nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Lavrov.

Declarațiile lui Lavrov au urmat după comentariile lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care anterior declarase că Rusia consideră negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina ca fiind în faza finală. Peskov a menționat că Ucraina trebuie să își retragă trupele din părțile din Donbas pe care le controlează dacă dorește pacea, dar nu a făcut nicio referire la presupusul atac cu drone.

Între timp, președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat timp de aproximativ trei ore la Mar-A-Lago despre diferențele rămase în încercarea de a ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia. Trump a afirmat că un acord este „aproape” și că mai rămân de rezolvat „una sau două probleme foarte spinoase”.

„Ne apropiem de un acord în această privință. Și aceasta este o problemă importantă. Cu siguranță, aceasta este una dintre problemele importante și cred că suntem mai aproape”, a declarat Trump în conferința comună cu Volodimir Zelenski.

Trump a menționat că soarta regiunii Donbas rămâne nerezolvată, subliniind că Rusia revendică regiunile Donețk și Luhansk, precum și Herson și Zaporojie, fără a deține control absolut asupra lor. El a ridicat perspectiva unei întâlniri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina pentru a încheia războiul și a precizat că Putin „dorește să se întâmple acest lucru”.

Zelenski a reiterat poziția Ucrainei privind Donbas, subliniind că poporul ucrainean trebuie să decidă soarta teritoriului printr-un referendum.