Volodimir Zelenski a precizat, în debutul explicațiilor sale, că oferta Statelor Unite prevede garanții de securitate considerate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, cu opțiunea de a fi extinse ulterior. Informațiile au fost prezentate în urma discuțiilor purtate duminică în Florida cu Donald Trump și au fost relatate de publicațiile Le Figaro și Sky News.

În cadrul unei conferințe de presă online, președintele ucrainean a detaliat faptul că, deși propunerea americană stabilește un orizont de 15 ani, Kievul a solicitat o abordare pe termen mult mai lung. El a subliniat că stabilitatea pe termen scurt nu este suficientă pentru a garanta securitatea Ucrainei într-un context geopolitic complex.

„Mi-am dorit cu adevărat ca aceste garanţii să fie aplicate pe o perioadă mai lungă. Şi i-am spus (lui Donald Trump) că vrem cu adevărat să luăm în considerare posibilitatea de 30, 40, 50 de ani”, a explicat preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă online, precizând că omologul său american i-a asigurat că va reflecta asupra acestei posibilităţi, conform News.ro.

Tot în acest context, Volodimir Zelenski a afirmat că, în urma discuțiilor recente, garanțiile de securitate dintre Statele Unite și Ucraina sunt „100% convenite”, sugerând astfel că oferta pentru perioada de 15 ani a fost acceptată ca bază de lucru. Declarația a fost făcută duminică, în fața reporterilor, după întâlnirea cu Donald Trump.

Cu toate acestea, conținutul exact al garanțiilor de securitate oferite de Washington nu este, deocamdată, pe deplin clar. Sky News notează că Donald Trump a fost, în mod tradițional, rezervat în privința angajării directe a forțelor americane în misiuni care să asigure pacea în regiune, aspect care lasă deschisă întrebarea privind natura concretă a acestor garanții.

În paralel cu negocierile purtate cu Statele Unite, Volodimir Zelenski a menționat că discuțiile privind garanții suplimentare din partea statelor europene nu se află la același nivel de finalizare. Totuși, acestea ar fi „aproape convenite”, iar liderul ucrainean a subliniat că prezența trupelor străine pe teritoriul Ucrainei ar reprezenta o garanție reală de securitate.

În același timp, Sky News atrage atenția că Rusia va formula, cel mai probabil, obiecții ferme față de orice propuneri care ar implica garanții de securitate oferite de aliații Ucrainei, mai ales în cazul în care acestea ar presupune desfășurarea de forțe militare din alte state, în special din cadrul NATO.

Volodimir Zelenski a mai declarat că o eventuală întâlnire directă cu Rusia va putea avea loc numai după ce Donald Trump și liderii europeni vor ajunge la un acord comun privind cadrul de pace propus de Ucraina. Afirmația a fost făcută într-o discuție cu jurnaliștii, desfășurată pe WhatsApp și transcrisă de Reuters.

În cadrul aceleiași intervenții, președintele ucrainean a adăugat că speră ca partenerii internaționali să ofere garanții de securitate imediat ce Kievul va semna un eventual acord de pace. Potrivit acestuia, momentul semnării documentului ar trebui să coincidă cu asumarea unor angajamente clare din partea aliaților.

La finalul întâlnirii de duminică din Florida cu Donald Trump, Volodimir Zelenski a anunțat organizarea unei noi reuniuni în luna ianuarie, în Statele Unite. La această întâlnire urmează să participe șefi de stat europeni care au fost implicați anterior în discuții, inclusiv prin intermediul videoconferințelor.

Președintele ucrainean a mai explicat că, în perioada imediat următoare, este planificată o întâlnire la nivel de consilieri. El a precizat că Rustem Umerov, negociatorul ucrainean, se află deja în contact cu omologii săi americani și europeni pentru pregătirea acestei reuniuni.

„În zilele următoare, vrem să organizăm o întâlnire la nivel de consilieri. Rustem Umerov (negociatorul ucrainean – n.r.) este deja în contact cu toţi consilierii americani şi europeni. Vrem ca această întâlnire (la nivel de consilieri – n.r.) să aibă loc în sfârşit în Ucraina şi cred că vom face tot posibilul pentru asta”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă online.

Volodimir Zelenski a abordat și tema procesului intern de validare a unui eventual acord de pace, afirmând că planul în 20 de puncte destinat încheierii războiului declanșat de Rusia ar trebui supus unui referendum național. Potrivit acestuia, organizarea unui astfel de scrutin ar necesita un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

Președintele ucrainean a subliniat că, în lipsa unui climat de securitate minim, desfășurarea unui referendum ar fi imposibilă, iar o pauză reală a ostilităților ar fi o condiție esențială pentru consultarea populației.

În același context, Volodimir Zelenski a reiterat poziția autorităților de la Kiev privind menținerea legii marțiale. El a explicat că ridicarea acesteia, care în prezent restricționează, printre altele, deplasarea bărbaților cu vârsta aptă de mobilizare și organizarea alegerilor, va fi posibilă numai după încheierea războiului și obținerea unor garanții de securitate.