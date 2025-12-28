Într-un interviu pentru publicația germană Bild, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că doar președintele american Donald Trump ar putea obliga Rusia să încheie războiul din Ucraina, afirmând că Trump este „pe deplin concentrat pe încheierea acestui conflict”.

„El (Trump – n.r.) vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei. El este singurul care a reușit să-l oblige pe Putin să se așeze la masa negocierilor și singurul care îl poate obliga în cele din urmă să facă pace”, a declarat secretarul general al NATO pentru Bild, potrivit Ukrainska Pravda.

Mark Rutte a subliniat că, pentru a se ajunge la pace, vor fi necesare unele compromisuri, fără a detalia însă ce anume. El a precizat că astfel de concesii sunt obișnuite în tratatele de pace. În interviul acordat publicației Bild, șeful NATO nu și-a exprimat îngrijorarea că Statele Unite, sub conducerea lui Trump, ar putea înceta sprijinul pentru Ucraina.

De asemenea, Rutte și-a arătat încrederea că SUA vor rămâne implicate în NATO, asigurând astfel că europenii nu vor fi lăsați să se confrunte singuri cu Rusia în cazul unui atac.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump la clubul Mar-a-Lago din Florida pentru discuții privind un plan de pace în 20 de puncte. Cei doi lideri au purtat convorbiri timp de aproximativ două ore la reședința lui Trump, urmând ca după această întâlnire să aibă loc consultări cu lideri europeni. De asemenea, președintele SUA a anunțat un nou apel telefonic cu Vladimir Putin.

Mai mulți consilieri și membri ai cabinetului american se află în sala de mese de la Mar-a-Lago în timpul întrevederii dintre Trump și Zelenski. Printre aceștia se numără secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, șefa de cabinet Susie Wiles și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major. De asemenea, participă Steve Witkoff, trimisul special al președintelui pentru pace, și Jared Kushner, ginerele lui Trump.

În delegația ucraineană, pe lângă Zelenski, se află și ministrul economiei Oleksii Sobolev, ceea ce sugerează că discuțiile vor aborda și redresarea postbelică a Ucrainei, un subiect despre care Trump afirmă că „există o bogăție enormă de exploatat”.

Donald Trump a afirmat că un posibil acord de pace cu Rusia ar putea aduce „beneficii economice importante” pentru Ucraina, potrivit Sky News. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea președintelui american cu Volodimir Zelenski la reședința sa de la Mar-a-Lago.