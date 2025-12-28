Zelenski a afirmat că planul ar putea servi drept fundament pentru un viitor acord de încheiere a războiului cu Rusia. După săptămâni de negocieri pentru revizuirea unui proiect anterior de 28 de puncte, considerat favorabil multor cereri ale Rusiei, președintele ucrainean a declarat că majoritatea pozițiilor s-au apropiat semnificativ.

În prezent, Ucraina și Statele Unite nu au ajuns la un acord privind două puncte cheie – controlul teritorial și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie – însă Zelenski și-a exprimat speranța de a discuta aceste aspecte direct cu Trump.

Mai jos sunt prezentate punctele proiectului de propunere, așa cum au fost dezvăluite de președintele Zelenski și comunicate de biroul său săptămâna aceasta.

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reafirmată.

2. Acest punct va prevedea un acord de neagresiune complet şi incontestabil între Rusia şi Ucraina. Se specifică că, pentru a menţine pacea pe termen lung, va fi instituit un mecanism de monitorizare pentru a supraveghea linia de contact prin monitorizare spaţială fără pilot, pentru a asigura notificarea timpurie a încălcărilor şi pentru a rezolva conflictele.

3. Ucraina va primi garanţii solide de securitate.

4. Ucraina îşi va menţine forţele armate la efectivul actual de 800.000 de persoane. Proiectul anterior al SUA solicita Ucrainei să reducă efectivul forţelor sale.

5. Statele Unite, NATO şi ţările europene vor oferi Ucrainei garanţii de securitate care reflectă articolul 5, clauza de apărare reciprocă din tratatul de fondare al NATO.

6. Rusia va formaliza o politică de neagresiune faţă de Europa şi Ucraina în toate legile necesare şi în toate documentele necesare pentru ratificare, inclusiv ratificarea cu o majoritate covârşitoare de voturi în Duma de Stat.

7. Ucraina va deveni membru al UE la o dată specificată. Ucraina va beneficia, de asemenea, de acces preferenţial pe termen scurt la piaţa europeană.

8. Ucraina va beneficia de un pachet solid de dezvoltare globală, care va fi definit într-un acord separat privind investiţiile şi prosperitatea viitoare.

9. Vor fi înfiinţate mai multe fonduri pentru a aborda redresarea economică, reconstrucţia zonelor şi regiunilor afectate şi problemele umanitare. Obiectivul va fi mobilizarea a 800 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina să-şi realizeze pe deplin potenţialul.

10. Ucraina va accelera procesul de încheiere a unui acord de liber schimb cu Statele Unite. Zelenski a declarat că poziţia SUA este că, dacă Washingtonul ar acorda acces la comerţul liber Ucrainei, ar intenţiona să ofere condiţii similare Rusiei.

11. Ucraina va confirma că va rămâne un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

12. Centrala nucleară de la Zaporojie. Zelenski a declarat că nu s-a ajuns încă la un acord cu Statele Unite cu privire la cea mai mare centrală nucleară din Europa, situată în apropierea liniei frontului, pe teritoriul controlat în prezent de forţele ruse. Zelenski a afirmat că propunerea SUA era ca centrala să fie exploatată în comun de Ucraina, Statele Unite şi Rusia, fiecare deţinând părţi egale într-o întreprindere comună, americanii având rolul de administratori principali. Propunerea Kievului era ca centrala să fie exploatată de o întreprindere comună 50-50, care să implice doar Statele Unite şi Ucraina, Ucraina primind jumătate din energia produsă, iar Statele Unite alocând în mod independent cealaltă jumătate.

13. Ucraina şi Rusia se angajează să pună în aplicare programe educaţionale în şcoli şi în întreaga societate, care să promoveze înţelegerea şi toleranţa faţă de diferite culturi şi să elimine rasismul şi prejudecăţile. Ucraina va pune în aplicare normele Uniunii Europene privind toleranţa religioasă şi protecţia limbilor minoritare.

14. Teritoriul: Zelenski a declarat că acesta este punctul cel mai complex şi că, până în prezent, nu a fost încă rezolvat. Rusia doreşte ca Ucraina să-şi retragă trupele din teritoriul pe care Ucraina îl controlează încă în regiunea Doneţk din est. Kievul doreşte încetarea luptelor la liniile de front actuale. Washingtonul a propus zone demilitarizate şi o zonă economică liberă în partea regiunii Donetsk controlată de Kiev.

15. După ajungerea la un acord privind viitoarele aranjamente teritoriale, atât Rusia, cât şi Ucraina se angajează să nu modifice aceste acorduri prin forţă.

16. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Dnipro şi Marea Neagră în scopuri comerciale. Se vor încheia un acord maritim separat şi un acord de acces, care vor acoperi libertatea de navigaţie şi transport. Kinburn Spit, de-a lungul ieşirii râului Dnipro în mare, va fi demilitarizat.

17. Se va înfiinţa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

a. Toţi prizonierii de război rămaşi vor fi schimbaţi pe principiul „toţi pentru toţi”.

b. Toţi deţinuţii civili şi ostaticii vor fi eliberaţi, inclusiv copiii.

c. Se vor lua măsuri pentru a remedia suferinţa victimelor conflictului.

18. Ucraina trebuie să organizeze alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului.

19. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată şi garantată de un Consiliu de Pace, prezidat de preşedintele Trump. Ucraina, Europa, NATO, Rusia şi Statele Unite vor face parte din acest mecanism. În caz de încălcări, se vor aplica sancţiuni.

20. Odată ce toate părţile vor fi de acord cu acest acord, un armistiţiu complet va intra în vigoare imediat.