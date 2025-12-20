Volodimir Zelenski a precizat că discuțiile inițiale cu oficialii americani vor stabili dacă Ucraina va accepta formatul propus. Este vorba despre un mecanism care ar putea include reprezentanți europeni, pe lângă emisarul american, pentru a facilita dialogul între părți.

Președintele a explicat:

„SUA au spus că vor avea o întâlnire separată cu reprezentanţi ai Rusiei. Iar apoi au propus următorul format, din câte am înţeles: Ucraina, America, Rusia şi, având în vedere că sunt implicaţi şi reprezentanţi europeni, probabil şi Europa”, a spus el.

Astfel, Statele Unite încearcă să creeze un cadru mai structurat care să permită clarificarea punctelor de vedere și evitarea întârzierilor în procesul de negociere.

Zelenski a adăugat că urmează să discute această propunere cu șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, pentru a stabili modul de participare și prioritățile pe care Ucraina le va urmări în cadrul întâlnirilor.

Negociatorii americani urmau să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu reprezentanți ai Rusiei. Această întâlnire face parte dintr-o serie de contacte diplomatice care mențin comunicarea între părți, chiar dacă nu au existat negocieri directe de mai multe luni.

Ucraina și Rusia nu au mai purtat negocieri directe din luna iulie, însă eforturile diplomatice de tip „navetă” susținute de Statele Unite s-au intensificat recent. Obiectivul acestor discuții este de a menține deschis canalul de comunicare și de a pregăti terenul pentru posibile negocieri mai complexe.

Potrivit lui Rustem Umerov, vineri, reprezentanți ai Ucrainei și ai Uniunii Europene au avut o rundă de discuții cu oficiali americani în Statele Unite și au convenit să reia contactele în perioada următoare. Această colaborare preliminară indică interesul părților de a stabili un cadru mai larg pentru negocieri.

Volodimir Zelenski subliniază că implicarea Statelor Unite și, eventual, a Europei în negocieri ar putea crea condiții mai favorabile pentru reluarea dialogului. Un astfel de format ar oferi oportunitatea de a identifica soluții practice și de a clarifica punctele de dezacord între Ucraina și Rusia.

Chiar dacă structura exactă a formatului nu este încă definită, această inițiativă ar putea avea un impact direct asupra stabilității regionale. Reluarea dialogului într-un cadru mai structurat este considerată esențială pentru abordarea conflictului și pentru susținerea eforturilor internaționale de pace.