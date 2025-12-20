Vladimir Putin, potrivit unor rapoarte ale serviciilor secrete americane citate de Reuters, nu a renunțat la obiectivul de a controla integral Ucraina și de a-și extinde influența asupra unor teritorii din Europa care au aparținut fostei Uniuni Sovietice. Evaluările realizate de agențiile de informații arată că aceste intenții rămân constante, în pofida faptului că, la nivel diplomatic, sunt purtate negocieri privind o posibilă încheiere a conflictului declanșat în 2022.

Analizele contrazic declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump și ale echipei sale de negociere, care au sugerat că liderul de la Kremlin ar fi interesat de o soluție de pace durabilă. Conform surselor, datele colectate de agențiile de informații americane nu susțin această interpretare și indică o continuitate clară a obiectivelor militare și geopolitice ale Rusiei.

Un element central al acestor evaluări este faptul că poziția serviciilor de informații din SUA nu s-a modificat de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei. De-a lungul ultimilor ani, rapoartele au descris în mod constant o strategie rusă axată pe refacerea sferei de influență sovietice, indiferent de costurile politice sau economice asociate.

În acest context, oficiali americani subliniază că evaluările sunt realizate pe baza unor informații colectate din multiple surse și sunt actualizate periodic, însă direcția generală a concluziilor a rămas aceeași, în pofida schimbărilor de discurs apărute pe scena internațională.

Rapoartele serviciilor de informații americane sunt descrise de surse drept convergente cu analizele realizate de guvernele europene, care privesc cu îngrijorare intențiile pe termen lung ale Moscovei. Potrivit acestor evaluări comune, Kremlinul urmărește nu doar controlul Ucrainei, ci și o posibilă extindere asupra unor foste state sovietice care, în prezent, sunt membre NATO.

Această perspectivă este împărtășită în special de statele aflate pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, care se consideră direct expuse. Oficialii europeni au avertizat în repetate rânduri că orice concesie majoră făcută Rusiei în Ucraina ar putea crea un precedent periculos pentru securitatea regională.

În fața citatelor, poziția politicienilor americani este explicată prin prisma accesului la informații clasificate și a dialogului constant cu aliații europeni. Mike Quigley, membru democrat al Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților din SUA, a rezumat această viziune într-o declarație publică:

„Informațiile secrete au indicat întotdeauna că Putin vrea mai mult. Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Țările baltice cred că ele sunt primele vizate”.

Această declarație reflectă gradul de consens existent între Washington și capitalele europene în ceea ce privește evaluarea riscurilor, chiar dacă mesajele politice adresate publicului larg pot părea, uneori, divergente.

Pe fondul acestor evaluări, mai mulți oficiali europeni au atras atenția asupra transformărilor interne din Federația Rusă. În septembrie 2025, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că amenințările venite din partea Moscovei nu se limitează la Ucraina, ci vizează întregul spațiu occidental.

Potrivit acestuia, Rusia își reorganizează economia pentru a funcționa într-un regim de război, accelerează producția de armament și intensifică mobilizarea populației. Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru susținerea operațiunilor militare aflate deja în desfășurare și pentru pregătirea unor scenarii viitoare. În evaluarea oficialului olandez, obiectivul ar fi ca Rusia să fie pregătită pentru o confruntare de amploare cu NATO până în anul 2030.

Analizele realizate de Institutul pentru Studiul Războiului susțin această interpretare, arătând că Moscova și-a intensificat acțiunile clandestine împotriva statelor europene și a intrat într-o etapă incipientă de pregătire pentru un posibil conflict direct cu Alianța. Aceste activități includ, potrivit experților, operațiuni de influență, atacuri cibernetice și testarea reacțiilor de securitate ale statelor vizate.

Un incident recent este menționat ca exemplu al escaladării tensiunilor. Pe 17 decembrie, a fost raportat primul caz în care personal militar rus, aflat în uniformă, a pătruns pe teritoriul unei țări membre NATO. Evenimentul a avut loc în Estonia, unde a fost semnalată o încălcare a liniei de control de pe râul Narva, în zona digului Vasknarva.

În același registru al preocupărilor legate de capacitatea de reacție, viceamiralul Mike Utley din Marina Regală Britanică, comandant al Comandamentului Maritim Aliat al NATO, a atras atenția că forțele Alianței nu dispun, în prezent, de suficientă reziliență pentru a susține un conflict de durată. El a explicat că armatele occidentale trebuie să se adapteze unui mediu operațional mai complex, care include atât amenințări cibernetice, cât și scenarii de război convențional.

În paralel, o perspectivă din interiorul administrației americane a fost prezentată într-un interviu publicat de Vanity Fair cu șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles. Potrivit acesteia, președintele Donald Trump nu este convins că Vladimir Putin își dorește cu adevărat pacea și consideră că liderul rus urmărește controlul asupra întregii Ucraine.