Discuția dintre Manu Ionescu și Radu Coșarcă include observații privind politica externă a SUA, care, încă din 2008, și-a concentrat atenția asupra regiunii Indo-Pacific, considerată esențială pentru interesele americane în secolul XXI.

Radu Coșarcă subliniază în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că evoluțiile recente, inclusiv acțiunile președintelui Donald Trump, sunt interpretate ca accelerări ale unor procese deja existente, în care Europa are nevoie de o conducere clară.

Un punct central al analizelor este situația Venezuelei, țara cu cele mai mari rezerve petroliere din lume, depășind Arabiei Saudite și Rusiei. Din cauza izolării și sancțiunilor economice, Venezuela nu poate valorifica aceste resurse, care necesită tehnologii avansate ce proveneau anterior din Statele Unite.

Trump a invocat nevoia accesului direct la aceste rezerve, contestând efectele naționalizării petroliere din anii ’70 și ’80, care restrânseseră accesul companiilor americane.

„Barack Obama încă din 2008 vorbea despre regiunea Indo Pacific care, prezentând principalul punct de interes pentru politica externă a Statelor Unite în secolul 21. Și iată că se întâmplă. Poate că președintele Trump nu face decât să accelereze un proces care însă există și de care trebuie să ținem cont, iar Europa are nevoie de conducere în acest sens. Să ne uităm la ce se întâmplă în pseudo conflictul, sigur asimetric, dintre Statele Unite și Venezuela. În continuare, Statele Unite confiscă petroliere ale Venezuelei. Venezuela este țara care are cele mai mari resurse petroliere din lume, mai mari decât ale Arabiei Saudite, mai mari decât ale Rusiei. În același timp, este o țară care în acest moment, fiind izolată, sancționată economic, nu poate exploata resursele petroliere. Pentru a fi exploatat, petrolul are nevoie de tehnologii extrem de sofisticate care pot veni, de exemplu, din America și care veneau din America. Mai nou, președintele Trump a invocat chiar nevoia Statelor Unite de a avea acces direct la resursele petroliere venezuelene, invocând, contestând, criticând de fapt naționalizarea pe care Venezuela a făcut-o în anii ’70 ‘ 80, naționalizare care sigur că a restrâns foarte mult accesul marilor companii americane petroliere”, a spus jurnalistul Radu Coșarcă.

Analiza jurnalistului subliniază caracterul tranzacțional al politicii internaționale moderne. Deplasarea portavionului Gerald Ford, însoțit de grupul său naval și de mii de militari, nu poate fi justificată doar prin lupta împotriva traficului de droguri.

Conform discuțiilor, aceste mobilizări sunt motivate mai ales de interese economice și de controlul resurselor strategice, relevând natura pragmatică și strategică a acțiunilor americane în plan global.

„Ei bine, toate acestea ne arată că, de fapt, politica tranzacțională domină astăzi. Sigur că inițial conflictul a plecat din nevoia Statelor Unite de a opri traficul de stupefiante, care a devenit un flagel important în societatea americană. Deplasarea unor forțe atât de importante precum portavionul Gerald Ford, care e cel mai mare portavion al flotei americane, deci din lume, însoțit de un grup naval impresionant și de mii de soldați de avioane, elicoptere, distrugătoare, fregate, submarine. Sigur că această deplasare, mobilizare de forțe nu poate fi justificată doar de traficul de droguri. Și iată că cumva înțelesurile acestor mobilizări se văd astăzi, sunt asumate oficial de Casa Albă. Ele sunt pur economice”, a conchis jurnalistul.

Întreaga ediție a podcastului poate fi vizualizată aici.