În cadrul unui nou episod al podcastului ”7×7”, Radu Coșarcă analizează fără menajamente realitatea momentului. De la summit-urile decisive pentru Ucraina și reînarmarea Germaniei, până la pragmatismul american și tensiunile culturale care macină Occidentul, tragem linie și vedem unde se poziționează România.

De asemenea, nu este lăsată la o parte nici politica internă; în timp ce vecinii (Grecia, Bulgaria) fac pași concreți spre stabilitate economică, noi ne pregătim de „jelania scumpirilor” din 2026.

Radu Coșarcă a explicat că administrația americană, prin președintele Trump și reprezentanții Casei Albe, consideră că Europa nu a reușit să creeze în ultimele decenii campioni economici comparabili cu cei din Statele Unite, în special în domeniul tehnologiei și al cipurilor performante, cum ar fi Microsoft sau Nvidia.

El a subliniat că Europa nu pare să exceleze la capitolul inovație, ceea ce este esențial într-o perioadă marcată de competiția globală între Statele Unite și China, mai ales în regiunea Indo-Pacific, unde SUA își concentrează atenția și prioritățile.

”Americanii, prin Trump și prin reprezentanții administrației de la Casa Albă, reproșează de fapt Europei că nu a creat în ultimele două-trei decenii niciun campion economic precum cele din Statele Unite, mă refer la cele din domeniul tehnologiei informației și al cipurilor superperformante, cum sunt – mă rog – Microsoft sau Nvidia, care este vedeta ultimilor ani pe bursa americană. Într-adevăr, nu există niciun campion economic comparabil. Problema este că nu există nici dovezi că Europa ar puncta la capitolul inovație. Inovația este cuvântul-cheie pentru secolul în care ne găsim, pentru competiția dintre Statele Unite și China, competiția din regiunea Indo-Pacific, către care Statele Unite vor să și reorienteze atenția, să și stabilească prioritățile”, spune Radu Coșarcă în podcastul difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”.

În acest context, Statele Unite încearcă să reducă implicarea sa în Europa, inclusiv militară, pe continent, considerând că Europa are resursele necesare pentru a se apăra singură.

Radu Coșarcă a arătat că această perspectivă reflectă justificările celor care critică Europa și Uniunea Europeană, evidențiind nevoia ca politicienii europeni să manifeste leadership, viziune realistă și pragmatică într-un context global în schimbare, proces care se desfășoară de mai bine de două decenii.

”Acesta este motivul pentru care încearcă să slăbească atenția și investiția, inclusiv militară, pe care o face pe bătrânul continent, considerând că Europa, pe bună dreptate, are capacitatea financiară, economică și intelectuală de a se apăra și singură. Acesta, deci, ar fi contextul. Acestea ar fi, să spunem, justificările celor care critică Europa și Uniunea Europeană, organismul care reunește cele 27 de țări. Nu spun că aceste argumente sunt perfecte – nu sunt. Nu spun că sunt justificate, însă merită să ne gândim la ele, iar mai ales politicienii care ne reprezintă la Bruxelles resimt o mare nevoie de leadership la nivelul continentului, o mare nevoie de viziune realistă și pragmatică într-un nou context al acestei noi ordini globale care se configurează sub ochii noștri. Să ne înțelegem, e vorba de o ordine globală care nu a fost inventată în ultimele luni la Casa Albă. Este un proces global care nu depinde de nimeni și care se derulează de cel puțin două decenii încoace”, a continuat acesta.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.