Situația economică a României a ajuns într-un punct critic, iar perspectivele de redresare rapidă sunt practic inexistente. Aceasta este concluzia principală formulată de Radu Coșarcă în cadrul celui mai recent podcast realizat alături de Dan Andronic pentru evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Analiza evidențiază o realitate dură: nicio formulă politică nu poate oferi soluții miraculoase pe termen scurt.

O vulnerabilitate majoră a fostului Executiv, condus de Ilie Bolojan, a reprezentat-o neputința de a explica populației necesitatea și mecanismul măsurilor de austeritate implementate. Deși necesare din punct de vedere tehnic, aceste decizii nu au fost transmise către cetățeni.

„Aceste măsuri de austeritate trebuiau însoțite de un plan de comunicare extrem de inteligent, extrem de laborios, cu fază de cel puțin o lună înainte de aplicare, cu comunicare în timpul aplicării. Și o comunicare care să nu se fi isprăvit nici astăzi. Asta iarăși a lipsit și mă miră într-un guvern alcătuit din liberali și useriști. Mai ales useriștii, care vin din zona aceasta ONG-urilor în care discursul, comunicarea sunt importante”, este de părere Coșarcă.

Dan Andronic a completat tabloul crizei cu date statistice, care indică o contracție severă a pieței muncii, în special în sectoarele productive ale economiei. Cifrele arată o realitate socială dramatică, marcată de dispariția unui număr uriaș de posturi într-un interval de timp foarte scurt.

„55.700 de mii de locuri de muncă au dispărut în perioada mai 2025-februarie 2026. Partea proastă este că 80% din ele sunt în industrie. 44.100 sunt din industrie, iar 7.900 sunt din învățământ”, a explicat Dan Andronic în timpul discuției.

Radu Coșarcă a subliniat că România nu este un caz izolat, întreaga Europă fiind în pragul unei crize economice care forțează adoptarea unor politici nepopulare. În acest context, promisiunile electorale privind scăderea taxelor fără o compensare în alte zone sunt considerate nerealiste de către jurnalist.

„Europa este în pragul unei crize economice. Dispar locuri de muncă în toate țării, în cele mai dezvoltate țări, știi? Întotdeauna când aplici politici de austeritate, apar astfel de efecte. De ce se aplică? Popescu, Ionescu, oricine va veni sau piromanul șef dacă va veni premier, nu va adopta alte măsuri.

Contrar tuturor prostiilor pe care le spune pentru fraieri și pentru oameni care nu sunt educați. Nimeni nu poate să reducă TVA-ul mâine, fără să crească în altă parte niște taxe. Ca să pui banii la loc, trebuie să tai de uneva”, a avertizat Coșarcă.

Creșterea cotei TVA a generat, în mod mecanic, încasări mai mari la bugetul de stat, însă această performanță contabilă nu reflectă neapărat o însănătoșire a economiei, ci mai degrabă o presiune suplimentară pe consumator.

„A crescut TVA-ul. Cifra absolută e mai mare. Adică e normal să fie mai mari încasările. Dacă încasezi 60% din 24% și încasai 60% din 21%, normal că cifra e mai mare”, a remarcat Dan Andronic.

În finalul analizei, s-a punctat faptul că problemele structurale ale României persistă de decenii, iar lipsa de transparență a guvernanților în fața poporului rămâne o constantă a politicii dâmbovițene.

„De 35 de ani toate guvernele n-au fost în stare să facă asta. Ei bine, nici guvernul Bolojan n-a reușit în câteva luni. E adevărat. Dar, trebuiau explicate. Românii ar trebui să știe că indiferent cine va veni la guvernare, austeritatea va continua. Și ăsta este un adevăr”, a conchis Radu Coșarcă.