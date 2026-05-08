Creșterea salarială aprobată pentru Romgaz este de 6,5%, conform unor surse guvernamentale citate de Digi24. Autoritățile ar fi justificat această măsură prin faptul că societatea nu înregistrează pierderi, ci se află pe profit.

Un alt argument invocat pentru majorarea salariilor este implicarea companiei în dezvoltarea proiectului strategic Neptun Deep, considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România.

Decizia privind salariile nu a apărut însă în documentele publicate oficial de Guvern. Pe ordinea de zi a ședinței de vineri au fost anunțate doar trei proiecte, iar în comunicatul transmis la finalul reuniunii au fost incluse în total patru proiecte. Niciunul dintre acestea nu făcea referire la majorările salariale de la Romgaz sau la memorandumul adoptat în acest sens.

Guvernul a aprobat alocarea a 349,98 milioane de lei către Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului”, pentru acoperirea costurilor legate de punerea în siguranță, închiderea și ecologizarea minelor de huilă în anul 2026. Fondurile provin din ajutorul de stat autorizat de Comisia Europeană pentru continuarea procesului de închidere a exploatărilor miniere necompetitive din Valea Jiului.

Decizia a fost adoptată vineri, în cadrul unei ședințe extraordinare a Executivului, printr-o hotărâre de Guvern care vizează minele Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, aflate în administrarea Complexului Energetic Valea Jiului S.A.

Potrivit comunicatului oficial, măsura face parte din cadrul stabilit prin Ordonanța de urgență nr. 13/2025, act normativ care permite acordarea ajutorului de stat necesar implementării etapizate a Planului de închidere a exploatărilor miniere aprobat de Comisia Europeană.

„Prin această hotărâre aprobată de Guvern, se alocă suma de 349,98 milioane lei din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană în vederea continuării procesului de închidere şi ecologizare a minelor necompetitive din Valea Jiului, respectiv Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, aflate în administrarea Complexului Energetic Valea Jiului S.A.”, a transmis Guvernul într-un comunicat.

Fondurile alocate pentru anul 2026 vor fi împărțite pentru mai multe categorii de lucrări și măsuri. Cea mai mare parte, respectiv 278,9 milioane de lei, va fi utilizată pentru lucrări de siguranță în subteran. Alte 35 de milioane de lei sunt destinate reabilitării fostelor exploatări miniere, iar 25 de milioane de lei vor fi folosite pentru recultivarea solurilor afectate.

De asemenea, 10 milioane de lei vor merge către plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat, iar un milion de lei va fi utilizat pentru programe de reconversie profesională destinate angajaților afectați de închiderea minelor.

„Finanţarea are ca obiectiv asigurarea închiderii în condiţii de siguranţă a exploatărilor miniere şi reducerea impactului asupra mediului, în conformitate cu normele europene privind ajutoarele de stat în sectorul minier”, menţionează Executivul.

Guvernul mai arată că suma aprobată pentru 2026 acoperă doar o parte importantă din necesarul total de finanțare pentru implementarea completă a Planului de închidere autorizat. Diferența urmează să fie asigurată prin alocări ulterioare, în funcție de disponibilitățile bugetare.

Potrivit Executivului, ajutorul de stat total aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2023-2032 se ridică la aproximativ 3,93 miliarde de lei, sub formă de granturi. Acesta vizează acoperirea costurilor asociate închiderii treptate a minelor din Valea Jiului, inclusiv măsurile de siguranță și programele de reconversie profesională.