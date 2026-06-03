CNIR va putea angaja încă 75 de persoane și majora salariile în 2026. Guvernul a aprobat un memorandum special

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), instituția care gestionează unele dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, va putea să își extindă schema de personal și să majoreze salariile angajaților în 2026. Măsura a fost aprobată de Guvern printr-un memorandum care permite aplicarea unor excepții de la regulile privind controlul cheltuielilor publice.

Executivul susține că decizia este necesară pentru dezvoltarea capacității administrative a companiei și pentru respectarea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Una dintre măsurile aprobate prin memorandum vizează majorarea salariilor actualilor angajați ai companiei.

Potrivit documentului, veniturile personalului vor fi indexate cu indicele mediu al inflației prognozat pentru anul 2026, respectiv 6,5%.

Costul estimat al acestei măsuri pentru a doua jumătate a anului 2026 este de aproximativ 437.460 de lei.

Guvernul consideră că actualizarea salariilor este necesară pentru menținerea competitivității companiei într-un context în care CNIR trebuie să atragă și să păstreze specialiști pentru proiectele de infrastructură aflate în derulare.

Memorandumul aprobat permite și ocuparea celor nouă posturi vacante existente la finalul anului 2025.

În plus, schema de personal va fi extinsă cu încă 66 de posturi noi.

În total, CNIR va putea angaja încă 75 de persoane pentru activitățile legate de implementarea proiectelor de investiții și dezvoltarea capacității administrative și tehnice.

Pentru ocuparea posturilor vacante este prevăzut un buget de aproximativ 1,51 milioane de lei, în timp ce pentru cele 66 de posturi nou-create sunt estimate cheltuieli de aproape 5,87 milioane de lei.

Per ansamblu, impactul financiar al măsurilor aprobate pentru anul 2026 este estimat la aproximativ 7,82 milioane de lei.

Potrivit memorandumului, extinderea activității CNIR și preluarea unor noi proiecte impun creșterea numărului de angajați.

Documentul arată că actuala structură de personal nu poate susține dezvoltarea companiei la nivelul necesar pentru gestionarea investițiilor aflate în pregătire sau implementare.

În argumentația prezentată de Guvern se precizează că lipsa resurselor umane poate afecta capacitatea companiei de a prelua proiecte noi și de a-și îndeplini obiectivele.

Memorandumul menționează că, fără personal suplimentar, activitatea companiei nu poate fi dezvoltată corespunzător, iar anumite jaloane asumate prin PNRR riscă să nu fie îndeplinite.

Compania Națională de Investiții Rutiere a fost înființată pentru a deveni principalul dezvoltator al marilor proiecte de infrastructură rutieră din România și pentru a prelua treptat o parte dintre atribuțiile exercitate până acum de CNAIR.

Printre proiectele aflate în portofoliul companiei se numără Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț, Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni, Autostrada Bacău – Brașov și Autostrada Ploiești – Brașov.

De asemenea, CNIR este implicată în dezvoltarea Drumului Expres Arad – Oradea și în proiectul celui de-al doilea pod peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse.

Aceste investiții fac parte din strategia de modernizare a infrastructurii de transport și reprezintă unele dintre cele mai importante proiecte aflate în pregătire sau implementare la nivel național.

Conducerea CNIR estimează pentru anul 2026 venituri totale de peste 75 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent.

Potrivit argumentelor prezentate în memorandum, această evoluție este legată de extinderea activității companiei și de creșterea numărului de proiecte gestionate.

Guvernul consideră că întărirea capacității administrative și tehnice a CNIR este esențială pentru accelerarea investițiilor în infrastructura rutieră și pentru respectarea calendarului proiectelor asumate de România prin programele de finanțare europene.