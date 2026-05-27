ANOFM: Ce locuri de muncă sunt vacante la nivel național și în rețeaua EURES

Din cuprinsul articolului 365 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European prin rețeaua EURES România

Potrivit datelor transmise de angajatori privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt disponibile 30.628 de posturi la nivel național. În plus, prin rețeaua EURES România, angajatorii din Spațiul Economic European oferă 365 de locuri de muncă vacante.

Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile pentru conducători auto pentru transport rutier (2.894), muncitori necalificați la demolarea clădirilor și lucrări de construcții (1.936), curieri (1.802), manipulanti de mărfuri (1.467) și lucrători comerciali (1.447). De asemenea, sunt vacante numeroase posturi pentru muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții (830), agenți de securitate (777), ajutori de bucătar (774), muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor (754) și lucrători în bucătărie, inclusiv spălători de vase mari (662).

Din totalul de 30.628 de locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.395 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (ingineri în diverse domenii, consilieri/experti/inspectori/referenți/economiști, manageri, specialiști în diferite arii de activitate, medici în diverse specializări etc.), 5.797 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (vânzători, casieri, agenți de vânzări, agenți servicii clienți, asistenți medicali generaliști etc.), iar 7.251 pentru persoanele cu studii profesionale (conducători auto, lucrători comerciali, sudori, dulgheri, operatori la mașini-unelte cu comandă numerică etc.).

Restul de 15.185 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, pentru ocupații precum muncitor necalificat în construcții, curier, manipulant mărfuri, agent de securitate sau muncitor necalificat la prelucrarea materialelor de construcții.

Potrivit ANOFM, baza de date este una dinamică și se actualizează permanent în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, valabilitatea ofertelor și numărul repartițiilor emise pentru ocuparea posturilor. Oferta completă a locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi consultată pe site-ul www.anofm.ro, în secțiunea „Locuri de Muncă Vacante”.

Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin intermediul rețelei EURES România, 365 de locuri de muncă vacante, distribuite astfel:

În Danemarca sunt disponibile 146 de posturi pentru mecanic naval, tubulator naval, măcelar/dezosator carcasă porc, șef sector reproducție fermă porcine, tehnician industrial (ucenic), fierar/confectioner metalic (ucenic) și tehnician în automatizări (ucenic).

Malta oferă 83 de locuri de muncă pentru factor poștal, coordonator logistică și achiziții, medic veterinar acvacultură, consultant în acvacultură, director vânzări ELV, tehnician, analist chimie control calitate și tehnician de proces.

În Norvegia sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producție în domeniul prelucrării somonului.

Spania pune la dispoziție 30 de locuri de muncă pentru muncitori în renovări (finisori), cofraori și zidari.

Germania are 20 de posturi pentru lucrători ajutor în podgorie și lucrători în producția de preparate din carne.

Suedia oferă 20 de locuri de muncă pentru șoferi de autobuz, iar în Olanda sunt disponibile 11 posturi pentru inspectori veterinari și mecanici de asamblare.

Irlanda pune la dispoziție 5 locuri de muncă pentru îngrijitori persoane, iar Estonia oferă 5 posturi pentru betoniști.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spațiul Economic European pot consulta ofertele disponibile accesând site-ul www.anofm.ro/EURES.

De asemenea, acestea se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din zona de domiciliu sau reședință, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul www.anofm.ro.