Aproape jumătate dintre IMM-urile din România întâmpină dificultăți în recrutarea angajaților cu competențe potrivite

În ultimii doi ani, IMM-urile din România, în special din transporturi și construcții, au întâmpinat dificultăți în recrutarea de personal calificat și lucrători extracomunitari, în contextul noilor restricții și al cererii ridicate de forță de muncă pe piața internă și internațională.

Aproape jumătate dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din România întâmpină dificultăți în a găsi angajați cu aptitudinile potrivite, iar majoritatea se lovesc și de obstacole atunci când încearcă să recruteze lucrători din afara Uniunii Europene, arată un sondaj Eurobarometru publicat recent de Comisia Europeană.

În ultimele 24 de luni, 23% dintre respondenții din România au afirmat că a fost „foarte dificil” să găsească personal calificat, iar 26% au considerat că a fost „mai degrabă dificil”. În schimb, doar o mică parte a firmelor a raportat experiențe pozitive în acest sens: 2% au spus că recrutarea a fost „foarte ușoară”, iar 10% că a fost „mai degrabă ușoară”. De asemenea, 38% dintre respondenți au oferit răspunsuri nerelevante, în timp ce 1% au declarat că nu știu.

Comparativ, la nivelul Uniunii Europene, 24% dintre IMM-uri au indicat că le-a fost „foarte dificil” să găsească lucrători cu calificările necesare, iar 22% au spus că procesul a fost „mai degrabă dificil”. În ceea ce privește recrutarea din afara țării, firmele românești au apelat foarte rar la astfel de soluții: doar 8% dintre IMM-uri au căutat lucrători din afara UE, iar 3% au încercat să angajeze persoane din alte state membre. În contrast, aproape 90% dintre IMM-urile din România nu au încercat deloc să recruteze lucrători străini, fie din Uniunea Europeană, fie din afara acesteia, în timp ce la nivel european proporția firmelor care nu au apelat la recrutare internațională este de 79%.

În ultimii doi ani, respondenții relevanți din România au declarat că au căutat lucrători extracomunitari pentru mai multe meserii și domenii esențiale. Cele mai frecvente nevoi au vizat șoferi și operatori de transport, menționați de 24% dintre firme, urmați de muncitori calificați în construcții, indicați de 22% dintre respondenți. De asemenea, 14% au căutat lucrători în procesarea și prepararea alimentelor, 11% au avut nevoie de personal pentru curățenie și servicii de suport, iar 10% au vizat ingineri în domeniul civil și structural.

În ciuda acestor nevoi de recrutare, IMM-urile din România s-au confruntat cu dificultăți semnificative în atragerea lucrătorilor din state terțe. Pentru 66% dintre respondenți, procesul de recrutare a fost descris ca fiind „în totalitate dificil”, în timp ce doar 15% au considerat că a fost „în totalitate ușor”. Sondajul arată că firmele românești întâmpină mai multe obstacole decât media europeană, unde 54% dintre IMM-uri au raportat că procesul de angajare a lucrătorilor extracomunitari a fost „în totalitate dificil”, iar 40% l-au considerat „în totalitate simplu”.

Principalele bariere semnalate de IMM-urile din România în recrutarea lucrătorilor din afara Uniunii Europene țin, în primul rând, de procedurile de imigrare și angajare, considerate complexe sau de durată de 38% dintre respondenți. Aproape la fel de frecvent a fost menționată dificultatea de a găsi candidați potriviți, indicată de 37% dintre firme. Alte obstacole importante includ bariera lingvistică, raportată de 26% dintre respondenți, resursele interne limitate pentru gestionarea procesului, menționate de 16%, precum și dificultățile legate de recunoașterea calificărilor sau validarea competențelor, indicate de 15%.

Sondajul Eurobarometru a fost realizat pe baza a 12.900 de interviuri la nivelul Uniunii Europene, dintre care 500 în România, fiind chestionate întreprinderi mici și mijlocii cu un număr cuprins între 1 și 249 de angajați.

Reamintim că, începând cu anul 2026, Guvernul a introdus o serie de condiții suplimentare pentru importul de forță de muncă din afara Uniunii Europene, prin OUG nr. 32/2026.

Totodată, a fost redus și contingentul de lucrători extracomunitari care pot fi aduși pe piața muncii din România. Astfel, numărul acestora a scăzut de la 100.000 la 90.000 de persoane, în baza unei hotărâri de guvern.