Romgaz va prelua combinatul Azomureș din Târgu Mureș, una dintre cele mai importante platforme industriale din România, într-o tranzacție negociată cu grupul elvețian Ameropa, proprietarul actual al combinatului. Compania de stat a confirmat că discuțiile sunt în fază avansată, iar acordul final este așteptat până la finalul lunii mai 2026.

Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice până în acest moment, însă procesul de achiziție va necesita atât aprobarea Consiliului de Administrație al Romgaz, cât și avizul Consiliului Concurenței. Surse oficiale au precizat că transferul efectiv al activelor ar putea fi finalizat în următoarele 3-4 luni.

Preluarea vine într-un context economic dificil pentru industria chimică europeană, afectată în ultimii ani de creșterea accentuată a prețurilor la gaze naturale. Azomureș și-a întrerupt activitatea de mai multe ori în această perioadă, iar riscul unei închideri definitive a platformei industriale a fost invocat inclusiv la nivel guvernamental.

În luna aprilie, Romgaz a transmis o ofertă către Ameropa pentru preluarea activelor Azomureș. Până recent, negocierile au fost blocate de diferențele dintre cele două companii privind evaluarea combinatului și valoarea tranzacției.

Romgaz își leagă strategia industrială de exploatare a gazelor din Marea Neagră, în special de proiectul Neptun Deep, considerat cel mai mare proiect energetic offshore al României din ultimele decenii. Compania produce deja aproximativ jumătate din gazele naturale extrase la nivel național, iar din 2027 este estimată intrarea în producție a noilor rezerve offshore.

Zăcământul Neptun Deep are rezerve estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar producția anuală ar putea ajunge progresiv la circa 8 miliarde de metri cubi. Potrivit structurii actuale a proiectului, jumătate din producție va reveni Romgaz, iar cealaltă jumătate companiei Petrom, operatorul zăcământului.

Executivul susține că folosirea gazelor naturale în industria locală de procesare reprezintă o prioritate strategică pentru economie și agricultură. Producția de îngrășăminte chimice depinde direct de accesul la gaze naturale, acestea fiind materia primă principală pentru fabricarea fertilizanților utilizați în agricultură.

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat acordul dintre Romgaz și Azomureș drept o măsură necesară pentru menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale de producție a îngrășămintelor chimice din România.

„Salvăm industria naţională de îngrăşăminte chimice. Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureş, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrăşăminte chimice din România, esenţială pentru agricultură şi pentru economia noastră”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

Bolojan a explicat că acordul de principiu dintre cele două companii poate asigura continuitatea activității industriale și poate transforma gazele extrase din Marea Neagră într-o resursă procesată în economia românească.

„Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naţionale, a fost o prioritate în aceste luni”, a mai afirmat el.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat după anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan și a afirmat că demersurile pentru preluarea Azomureș de către Romgaz au început încă din vara anului 2025, imediat după preluarea mandatului său la Ministerul Energiei.

Acesta a susținut că primele discuții oficiale și evaluări ale activelor au fost realizate împreună cu conducerea Romgaz, într-un moment în care combinatul se confrunta deja cu probleme majore generate de costurile ridicate ale gazelor naturale și de oprirea producției.

Bogdan Ivan a transmis că proiectul reprezintă un obiectiv strategic pentru industria românească și pentru securitatea economică a țării, indiferent de disputele politice privind asumarea meritului pentru finalizarea negocierilor.

„În august 2025, la scurt timp după ce am preluat mandatul de Ministru al Energiei, am fost la AzoMureş împreună cu echipa de conducere a Romgaz, unde am început procedura de preluare a activelor AzoMureş. (…) Indiferent de cine se laudă cu această realizare, sunt mândru că am început acest demers și am reușit să îl duc la capăt împreună cu cei doi manageri ai Romgaz: Răzvan Popescu și Aristotel Jude. Le mulțumesc lor și întregii echipe”, scrie Ivan pe Facebook.

