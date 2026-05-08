Metrorex pregătește majorarea tarifelor pentru toate tipurile de bilete și abonamente, însă aplicarea noilor prețuri a fost amânată temporar de Ministerul Transporturilor. Măsura trebuia să intre în vigoare de la 1 mai 2026, însă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a cerut prorogarea termenului cu 60 de zile.

În prezent, o călătorie cu metroul în București costă 5 lei, în timp ce o cartelă cu două călătorii este tarifată la 10 lei. Pentru o cartelă cu 10 călătorii, călătorii plătesc 40 de lei. Ultima majorare operată de Metrorex a avut loc în 2021, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei.

Potrivit proiectului aflat în consultare publică, noile tarife Metrorex ar putea deveni aplicabile de la 1 iulie 2026. Ministerul Transporturilor susține că perioada suplimentară este necesară pentru evaluarea impactului asupra numărului de călători, traficului din Capitală și obligațiilor privind calitatea aerului.

Majorarea tarifelor a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată anterior de fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban. Autoritățile încearcă acum să stabilească efectele socioeconomice pe care noile scumpiri le-ar putea avea asupra populației din București și din zona metropolitană.

Tarifele practicate de Metrorex pentru abonamentele de transport diferă în funcție de perioada de valabilitate și de numărul de călătorii incluse. În aprilie 2026, un abonament de 24 de ore costa 12 lei, iar varianta valabilă 72 de ore ajungea la 35 de lei.

Pentru abonamentul săptămânal, călătorii plăteau 45 de lei, în timp ce un abonament lunar costa 100 de lei. Metrorex avea și variante pentru perioade extinse, respectiv 500 de lei pentru șase luni și 900 de lei pentru un an întreg.

Chiar și în contextul scumpirilor propuse, transportul cu metroul din București rămâne mai ieftin comparativ cu alte capitale europene. În Londra, o călătorie cu metroul poate costa între 3 și 3,8 euro, în Berlin între 3,5 și 4,5 euro, iar în Paris un bilet de 2,55 euro permite accesul la metrou, autobuz, tramvai și tren urban în interiorul orașului.

Autoritățile susțin că analiza realizată înaintea aplicării noilor tarife Metrorex va lua în calcul și competitivitatea transportului public în raport cu utilizarea autoturismelor personale, în condițiile în care traficul din București continuă să fie unul dintre cele mai aglomerate din Europa.

În timp ce Metrorex discută despre scumpirea călătoriilor cu metroul, STB pregătește un plan amplu de restructurare care vizează aproximativ 800 de angajați. Primăria Capitalei urmează să aprobe peste 32 de milioane de lei pentru plata salariilor compensatorii aferente concedierilor colective.

Conform documentelor citate de Buletin de București, măsura vine pe fondul unei situații financiare dificile care afectează compania de transport încă din 2019. Problemele financiare ale STB s-au accentuat constant, iar compania susține că nu are resursele necesare pentru acoperirea compensațiilor fără sprijin extern.

STB ia în considerare acordarea a aproximativ patru salarii compensatorii pentru fiecare angajat vizat. Raportat la salariul mediu brut din 2025, de 9.837 de lei, costurile totale estimate ajung la aproximativ 31,4 milioane de lei.

Conducerea companiei estimează însă că restructurările ar putea genera economii lunare de aproximativ 8,8 milioane de lei. Planul de eficientizare asumat de directorul general Andrei Dinculescu-Bighea include și reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30%.

Prin același proiect care urmează să ajungă în atenția Consiliului General al Municipiului București, STB solicită și aprobarea achiziției de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare în procesele legate de concedierile colective.

Compania susține că direcția juridică internă nu poate gestiona complexitatea procedurilor și avertizează asupra unui posibil val de litigii din partea angajaților care vor fi disponibilizați. Documentele interne arată că procedurile trebuie să respecte toate obligațiile legale privind concedierile colective și protecția angajaților.

Situația financiară a STB rămâne una critică. Compania are datorii de aproape 30 de milioane de euro către furnizori și obligații de peste un miliard de lei către stat.

În paralel cu restructurările anunțate la STB și posibilele scumpiri pregătite de Metrorex, transportul public din București intră într-o perioadă de schimbări majore care ar putea afecta direct costurile suportate de călători și organizarea serviciilor de transport urban.

Tabel informativ: Situația Metrorex și STB în 2026: