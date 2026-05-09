Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) afirmă că Executivul a găsit rapid resurse financiare și justificări pentru majorarea salariilor la SNGN Romgaz SA, însă refuză să aplice aceeași abordare și pentru funcționarii din administrația publică centrală.

Reprezentanții SAALG susțin că memorandum-ul aprobat de Guvern ar fi fost „ținut inițial la secret”, deși presupune creșteri salariale într-o perioadă în care discursul oficial este dominat de măsuri de austeritate, înghețări de venituri și reduceri bugetare.

Sindicatul subliniază că nu contestă necesitatea păstrării personalului performant în companiile strategice, însă cere ca aceeași logică să fie aplicată și în cazul angajaților care gestionează activitatea administrativă a statului.

Reprezentanții angajaților din Guvern întreabă însă de ce funcționarii care gestionează jaloanele și țintele din PNRR, programele europene și norvegiene, programul SAFE sau mecanismele administrative prin care România atrage finanțări externe nu sunt considerați, la rândul lor, personal strategic.

Sindicatul afirmă că, în timp ce pentru Romgaz Guvernul invocă „nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane”, administrația centrală este tratată exclusiv prin prisma reducerilor de costuri, a înghețărilor salariale și a tăierilor de posturi.

Sindicatul transmite că succesul proiectelor europene și al finanțărilor externe nu poate fi separat de activitatea funcționarilor publici care gestionează permanent documentațiile, verificările și raportările către instituțiile europene.

Liderul SAALG, Noni-Emil Iordache, afirmă că Executivul revendică rezultatele politice ale proiectelor europene, dar evită să recunoască rolul administrației centrale în funcționarea efectivă a acestor mecanisme.

„Domnule prim-ministru, adevărul este unul simplu și incomod pentru dumneavoastră: fără lucrătorii din administrația publică centrală, fără oamenii care redactează, negociază, verifică, implementează și raportează permanent, România nu ar încasa nici fondurile europene, nici fondurile norvegiene și nici finanțările strategice invocate obsesiv în discursurile politice”, a transmis Noni-Emil Iordache.

Liderul sindical susține că administrația centrală reprezintă infrastructura invizibilă prin care statul român își poate îndeplini obligațiile asumate la Bruxelles și poate menține accesul la fondurile externe.

„Fără acești profesioniști, Guvernul nu ar avea ce raporta nici la Bruxelles, nici în conferințele de presă ori interviurile televizate în care succesul este revendicat exclusiv la nivel politic”, a declarat liderul SAALG.

Sindicatul afirmă că angajații administrației centrale sunt obligați să livreze rezultate la standarde europene, să respecte indicatori de performanță și să gestioneze responsabilități internaționale, însă primesc în schimb doar austeritate și presiune publică.

Sindicatul acuză Guvernul că tratează problema pierderii personalului calificat doar în domeniile cu miză economică ridicată și vizibilitate publică, ignorând riscurile existente în administrația centrală.

Reprezentanții SAALG afirmă că profesioniștii din instituțiile publice pleacă din sistem din cauza salariilor înghețate și a presiunii constante asupra aparatului bugetar.

„Oamenii competenți nu pleacă doar din companii energetice. Pleacă și din instituții publice atunci când sunt ținuți ani de zile cu salarii înghețate, tratați ca o povară bugetară și transformați permanent în vinovați de serviciu pentru dezechilibre pe care nu ei le-au creat”, transmite sindicatul.

Sindicatul susține că administrația publică centrală produce „capacitatea reală a statului de a funcționa”, chiar dacă activitatea acesteia nu are aceeași vizibilitate publică precum marile companii de stat.

În mesajul transmis de Ziua Europei, SAALG atrage atenția că jaloanele și țintele asumate prin PNRR nu pot fi îndeplinite prin simple declarații politice, ci prin activitatea zilnică a funcționarilor care redactează, verifică și raportează documentații complexe.

„Jaloanele și țintele din PNRR nu se închid prin declarații politice. Fondurile europene și norvegiene nu sunt atrase prin conferințe de presă, iar programele strategice ale statului nu funcționează din lozinci sau din sloganuri administrative”, arată SAALG.

Sindicatul subliniază că în spatele fiecărei obligații europene există oameni care gestionează permanent proceduri, avize, negocieri și raportări, pentru ca România să își păstreze statutul de stat european credibil și predictibil.

Sindicatul solicită Guvernului să folosească aceeași abordare aplicată în cazul Romgaz și pentru angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului, dacă Executivul consideră că personalul strategic trebuie motivat și păstrat în sistem.

Reprezentanții SAALG afirmă că activitatea administrației centrale presupune gestionarea unor responsabilități internaționale, a unor proiecte cu finanțări de milioane de euro și a unor obligații asumate de România în raport cu instituțiile europene.

„Dacă există rețeta memorandumului pentru majorări salariale acolo unde Guvernul decide că personalul este strategic, atunci solicităm aplicarea aceleiași logici și pentru Aparatul de Lucru al Guvernului, pentru că și noi suntem strategici, doar că nu operăm cu conducte de gaz sau cu infrastructuri vizibile publicului”, transmite sindicatul.

Sindicatul arată că angajații din administrația centrală lucrează cu termene stricte, jaloane europene, avize și proiecte care implică responsabilități asumate internațional și finanțări consistente pentru România.

Reprezentanții SAALG avertizează că Executivul nu poate împărți angajații statului în categorii „strategice” și „dispensabile” în funcție de interesul politic sau de vizibilitatea domeniului în care activează.

Tabel rezumativ: Principalele acuzații și solicitări formulate de sindicat: