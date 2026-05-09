Ilie Bolojan a declarat că lucrările de la termocentrala de la Iernut sunt derulate în prezent direct de Romgaz, după o serie de întârzieri și dificultăți înregistrate încă din 2016 până în prezent.

Acesta a precizat că, în urma soluționării divergențelor existente cu fostul constructor spaniol, conducerea Romgaz a reușit să deblocheze proiectul și să preia contractarea directă a lucrărilor. Bolojan a subliniat că lucrările urmează să intre într-o etapă accelerată începând de săptămâna viitoare, obiectivul fiind finalizarea și punerea în funcțiune a centralei până la sfârșitul acestui an, un proiect considerat important pentru sistemul energetic al României.

‘Voi trece pe la șantierul termocentralei de la Iernut, unde, după eșecurile pe care le-am avut, de finalizare a acestor lucrări, din păcate din 2016 până astăzi, suntem în situația în care conducerea Romgaz, căreia îi mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut anul trecut și anul acesta, să închidă practic diferendele pe care le aveau cu constructorii spanioli, am ajuns în situația în care această lucrare este contractată direct de Romgaz. Lucrările practic vor începe în creștere începând de săptămâna viitoare și până la sfârșitul acestui an avem ca obiectiv punerea în funcțiune a acestei centrale importante pentru România’, a spus Bolojan.

Premierul interimar a precizat că centrala de la Iernut va avea o capacitate de 430 de megawați.

Acesta a arătat că, odată cu finalizarea atât a acestei centrale, cât și a celei de la Mintia, România va beneficia, începând de anul viitor, de o capacitate semnificativă de producție de energie în bandă, suficientă pentru echilibrarea sistemului energetic național. Ilie Bolojan a subliniat că proiectele reprezintă unele dintre cele mai importante investiții din sectorul energetic.

‘Odată cu finalizarea acestei centrale și a celei de la Mintia, începând de anul viitor vom avea o producție de energie în bandă suficient de puternică ca să putem echilibra sistemul național și este unul dintre cele mai importante proiecte din energie’, a menționat Ilie Bolojan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat sâmbătă o vizită la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, cunoscut drept Institutul Inimii, unde urmează să fie construită o nouă clădire spitalicească destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave.

Proiectul va fi realizat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ilie Bolojan a vizitat Institutul Inimii din Târgu Mureș: spital nou pentru cardiologie și transplant, investiție PNRR de peste 770 milioane lei.

Premierul Ilie Bolojan a vizitat astăzi, 9 mai 2026, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș – Institutul Inimii – unde este în curs de realizare o nouă clădire de spital destinată tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, atât adulți, cât și copii.

În cadrul vizitei, prim-ministrul a discutat cu echipa de management a instituției despre stadiul proiectului și a dat asigurări că nu vor exista probleme în ceea ce privește efectuarea plăților pentru lucrări.

Investiția, în valoare de peste 770 de milioane de lei, dintre care aproape 500 de milioane de lei provin din finanțarea prin PNRR, se află într-un stadiu fizic de realizare de aproximativ 80% și este estimată a fi finalizată până la sfârșitul lunii august 2026.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante obiective de investiții din domeniul sănătății din România, având ca scop modernizarea infrastructurii medicale de cardiologie și transplant la standarde europene. Noua clădire va include 214 paturi pentru spitalizare continuă, 5 paturi pentru spitalizare de zi, precum și săli moderne de operație, investigații și tratament.

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 17 martie 2023, iar lucrările au avansat conform graficului stabilit de constructor.

Obiectivul investiției îl reprezintă construirea unei noi clădiri care să permită relocarea și integrarea tuturor secțiilor, structurilor și compartimentelor institutului, într-un spațiu modern, eficient funcțional și adaptat cerințelor actuale din domeniul medical și administrativ, facilitând astfel o abordare integrată a serviciilor de sănătate.