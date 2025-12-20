Președintele rus Vladimir Putin, cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, a confirmat vineri, în cadrul conferinței sale de presă de final de an, că trăiește din nou experiența dragostei. La întrebarea unei jurnaliste despre starea sa sentimentală, liderul de la Kremlin a răspuns simplu: „Da”.

Această discuție a venit după ce jurnalista i-a amintit lui Putin că el însuși a declarat în trecut că crede în dragostea la prima vedere, ducând la o întrebare directă despre sentimentele sale actuale.

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, a fost căsătorit timp de 30 de ani cu Liudmila Putina, de care a divorțat în 2013. Atunci, fostul cuplu a descris separarea drept o decizie comună și civilizată, marcând sfârșitul unei relații îndelungate despre care puține detalii au fost făcute publice.

De la divorț, viața personală a președintelui a rămas în mare parte un mister. Presa internațională a avansat speculații legate de o posibilă relație cu gimnasta Alina Kabaeva, despre care s-ar spune că ar avea împreună doi copii, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

În trecut, Kabaeva a fost sancționată de Occident din cauza legăturilor apropiate cu Putin.

În presă au apărut numeroase relatări despre relațiile sale trecute și prezente. Alte presupuse relații includ legături cu Ekaterina Mizulina, șefa Safe Internet League, și cu Alisa Kharcheva, fostă participantă la Miss Rusia, care ar fi avut o relație controversată cu Putin încă de la începutul anilor 2010.

În privința trecutului, Svetlana Krivonogikh, o femeie despre care se spune că a avut o relație pe termen lung cu liderul rus, este mama unei tinere care seamănă izbitor cu acesta, deși nu a fost recunoscută public.

Putin a subliniat constant că viața sa privată este inviolabilă, declarând că „trebuie respectată” și criticând pe cei care încearcă să pătrundă în viața personală a altora. În ciuda numeroaselor speculații și investigații jurnalistice, detaliile despre viața sa amoroasă rămân în mare parte necunoscute, iar presa care a investigat aceste aspecte s-a confruntat adesea cu restricții sau închideri.