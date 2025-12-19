Livrările de arme către Ucraina nu au fost afectate de decizia președintelui american Donald Trump de a opri donațiile directe ale SUA, continuându-se pe baza ajutorului aprobat anterior de administrația Biden. Trump a găsit o soluție prin mecanismul PURL, prin care statele europene cumpără arme și muniții din SUA pentru a sprijini armata ucraineană.

Generalul Maik Keller, comandant adjunct al NSATU, a precizat că livrările continuă fără pauze, echipamentele fiind expediate imediat ce pachetele PURL sunt anunțate și plătite de europeni.

„Livrările de arme către Ucraina nu au diminuat în urma deciziei preşedintelui american Donald Trump de a opri donaţiile directe ale SUA”, a declarat generalul Maik Keller, comandantul adjunct al misiunii de „Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO pentru Ucraina” (n.red. NATO Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU).

În 2025, misiunea a canalizat aproximativ 220.000 de tone de ajutor militar către Ucraina, incluzând 9.000 de camioane, 1.800 de vagoane și 500 de avioane cu arme, muniții și echipamente.

„Nu a existat nicio pauză (…) Pur şi simplu au continuat şi SUA nu aşteaptă plata înainte de a livra” echipamentele militare comandate şi plătite de europeni pentru Ucraina, aşadar „de îndată ce este anunţat un pachet (PURL), începe fluxul de echipamente”, a subliniat generalul Maik Keller.

Transportul principal al acestui ajutor se realizează prin centrul logistic de la Rzeszów-Jasionka, Polonia, iar centrul din România va deveni operațional până la sfârșitul lunii ianuarie. Printre nevoile urgente ale Ucrainei se numără apărarea antiaeriană, artileria, minele antitanc, capacitățile de război electronic și armele de atac în profunzime, inclusiv drone și rachete pentru lovirea țintelor din spatele liniei frontului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat o schimbare semnificativă de poziție în negocierile pentru încetarea războiului cu Rusia. Ucraina este acum dispusă să renunțe la aderarea la NATO, cerând în schimb garanții de securitate ferme din partea partenerilor occidentali.

Această schimbare are ca scop obținerea unui compromis care să conducă la încheierea conflictului. De la începutul războiului, integrarea în NATO a fost considerată de Kiev ca o garanție solidă de securitate, însă nu toți partenerii din SUA și Europa au susținut această direcție.

Zelenski a subliniat că garanțiile de securitate bilaterale, în special cele oferite de SUA, împreună cu angajamente similare din partea statelor europene, Canadei și Japoniei, ar putea preveni o nouă invazie a Ucrainei. Aceste garanții ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere legal, asigurând astfel protecția efectivă a Ucrainei în viitor.