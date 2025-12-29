Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat duminică, în Florida, că Ucraina are o poziție diferită față de Rusia în ceea ce privește regiunea Donbas din estul țării, subliniind că această chestiune rămâne una extrem de sensibilă și complexă.

El a explicat că autoritățile de la Kiev trebuie să respecte legea, voința poporului ucrainean și teritoriul aflat sub controlul statului ucrainean, precizând că abordarea Ucrainei în privința teritoriilor disputate este una foarte clară.

Zelenski a arătat că și președintele american Donald Trump a recunoscut dificultatea subiectului, menționând că problema teritoriilor este una complicată, mai ales în contextul războiului declanșat de Rusia.

„Trebuie să respectăm legea şi poporul nostru, precum şi teritoriul pe care îl controlăm. Şi, desigur, atitudinea noastră este foarte clară. De aceea preşedintele Trump a spus că aceasta este o chestiune foarte dificilă”, a spus Zelenski după discuțiile de ieri cu președintele SUA.

După întâlnirea cu liderul de la Casa Albă, președintele ucrainean a reiterat faptul că problema teritorială va continua să fie dificil de soluționat și nu poate fi rezolvată prin decizii unilaterale.

În acest context, Zelenski a subliniat că, în final, poporul ucrainean va fi cel care va decide asupra teritoriilor și asupra oricărui plan de pace. El a menționat că organizarea unui referendum rămâne o opțiune deschisă, nu doar pentru aspectele teritoriale, ci pentru orice element al unui eventual acord de pace.

Totodată, a indicat că Parlamentul ucrainean ar putea avea un rol important în acest proces decizional, insistând asupra ideii că pământul aparține națiunii ucrainene și generațiilor care au trăit și vor trăi pe acest teritoriu.

„Putem organiza un referendum cu privire la orice aspect al acestui plan. Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă. (Ucrainenii sunt cei care trebuie să voteze) pentru că este pământul lor, pământul, nu al unei singure persoane. Este pământul naţiunii noastre de multe generaţii”, a adăugat Volodimir Zelenski.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, la reședința sa din Mar-a-Lago, că vede posibilă organizarea unei întâlniri trilaterale între Rusia, Statele Unite și Ucraina, la momentul potrivit.

El a susținut că președintele rus Vladimir Putin și-ar dori o astfel de întâlnire și că i-a transmis acest lucru în mod ferm, Trump afirmând că are încredere în această intenție.

„Da, la momentul potrivit. (Putin) doreşte să se întâmple acest lucru. Mi-a spus foarte ferm, şi eu îl cred”, a afirmat Donald Trump.

Întrebat despre situația centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei de la începutul războiului, Trump a declarat că Putin ar colabora cu Ucraina pentru redeschiderea acesteia. Președintele american a apreciat că liderul de la Kremlin dorește repornirea centralei și a subliniat că aceasta nu a fost atacată cu rachete.

În ceea ce privește reconstrucția Ucrainei, Trump a spus că Rusia va avea un rol în sprijinirea acestui proces, susținând că Moscova își dorește ca Ucraina să aibă succes. El a adăugat că Putin s-ar fi arătat generos, inclusiv în privința furnizării de energie și electricitate la prețuri scăzute.

Totodată, Trump a explicat că Putin nu a fost de acord cu un armistițiu imediat, deoarece nu dorește oprirea luptelor urmată de reluarea acestora, menționând că înțelege această poziție.

„Vor ajuta”, a răspuns Trump referindu-se la Rusia. „Rusia doreşte ca Ucraina să reuşească.” Putin s-a arătat foarte generos în dorinţa sa de a vedea succesul Ucrainei, inclusiv „furnizarea de energie, electricitate şi alte lucruri la preţuri foarte mici”, a afirmat Trump. Dar Putin nu a fost de acord cu un armistiţiu, deoarece nu vrea să înceteze luptele şi apoi să fie nevoit să le reia, spune Trump: „Înţeleg această poziţie.”

Președintele american a lăsat deschisă posibilitatea unei vizite în Ucraina și a unei intervenții în Parlamentul de la Kiev, dacă acest lucru ar contribui la încheierea unui acord de pace, deși a sugerat că o astfel de deplasare este puțin probabilă.

Volodimir Zelenski a reacționat imediat și a transmis că Trump ar fi binevenit în Ucraina.